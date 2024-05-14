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《國際產業》砸9.5億美元 Uber買下台灣Foodpanda

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國網約車平台優步（Uber）周二宣布以9.5億美元現金收購Delivery Hero在台灣的Foodpanda外送業務。

兩家公司表示，德國Delivery Hero計劃增發842萬股普通記名股，而優步則已同意以3億美元收購這些新股。目標是在2025年上半年完成交易，之後優步將持有Delivery Hero新股本約2.98%。

兩家公司並表示，待交易完成後，Foodpanda的台灣的客戶、合作商家和外送員將移交給Uber Eats。

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