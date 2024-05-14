陸也推都更 每年可望帶動兆元人民幣投資需求

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大陸近年積極推進都市更新。大陸對外經濟貿易大學教授李耘14日撰文表示，都市更新不只是在改善民眾的生活條件，更能拉動投資，為經濟發展增添動力；以改造「城中村」為例，每年大約可創造近兆元（人民幣，下同）的投資需求。

李耘在大陸《環球時報》撰文稱，資料顯示，截至2023年底，大陸城鎮化率為66.2％。隨著城鎮化率逐步提高，城市成為人口集聚的主要空間。但按照世界城市化發展規律，城鎮化率達70％至80％時，城鎮化進程也將逐步放緩。

李耘指出，大力推動都市更新具有多重現實意義。一方面，都市更新將為改善居民生活品質創造條件。在高品質發展階段，不斷滿足人們對美好生活的追求，是經濟社會發展的重要目標之一。

在都市更新過程中，通過增加綠地植被，能夠持續改善城市生態環境；通過更新燃氣、供水、排水、供熱等老化管道，能夠增強城市的安全韌性；通過推廣數位化、網路化、智慧化服務，能夠使城市運行更高效；通過保護好城市歷史文化遺存，能夠延續城市文脈。

此外，李耘強調，都市更新將為拉動投資需求增添動力。無論哪種城市改造類型，都需要大量的投資。以「城中村」改造為例，據測算，從去年開始的新一輪超大特大城市「城中村」待改造面積或超13億平方公尺，每年可拉動近兆級投資，預計改造的全周期投資額在10兆元以上。

而從都市管網改造項目來看，以目前的改造速度，未來幾年大陸將每年改造10萬公里以上地下管網。據初步測算，在整個十四五期間，大陸地下管網改造投資將超過兆元，行業發展前景廣闊。由此可見，都市更新提振投資需求具有積極意義。

但李耘也不忘提醒，不能把都市更新等同「大拆大建」；在大陸中央財政進行補助、地方政府需要配套資金的時候，地方政府要量力而行，不能因為開展都市更新而形成新的隱性債務；在公益性強的都市改造專案中，如何吸引社會資本參與其中，也是一門需要預習好和完成好的功課。