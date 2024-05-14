延緩老化痴呆！澎湖首屆麻將大賽 128位長者爭奪8千獎金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

澎湖馬公市公所為預防及延緩長輩老化，培養正當休閒益智麻將活動及增進市民交流，將在下月8日舉辦「第一屆麻將大賽」，並限定設籍馬公市市民且年滿55歲（58年次前（含）即可）才可報名，開放128名額登奪雀王雀后，冠軍者還有8千元獎金。

馬公市長黃健忠表示，麻將不僅是休閒活動，更可以訓練思考、激盪腦力，能預防及延緩長輩老化，一舉多得，摸牌動動手、雙手更靈巧；理牌動動腦、細胞不會老；胡牌笑嘻嘻、開心沒煩惱。

馬公市公所指出，限額128人報名，本項競賽採台灣麻將16張／無花／無限台，打一將（抽籤入座），分32組比賽，取各組優勝一名晉級複賽（32人；8組），經準決賽（8人；2組）取各組前2名晉級決賽（1-4名），未晉級決賽者再比一將產生（5-8名）。

馬公市公所說，第一屆麻將大賽即日起開始報名，歡迎年滿55歲馬公市民踴躍報名以牌會友。報名專線：06-9272173分機115、117（馬公市公所社會課），告知姓名、生日、聯絡電話即可。冠軍者則可獲得獎金新臺幣8,000元，亞軍5000元，季軍3000元，第4名2000元，第5、6名1000元，第7、8名500元及獎盃。歡迎各界英雄好漢踴躍報名，爭奪馬公雀王、雀后之名。