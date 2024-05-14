S＆P 500 8成Q1獲利優預期 美股ETF搭升機

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美財報公布近尾聲，聯準會重申現階段不考慮再升息，美股先擺脫利率風險緊箍咒，再由EPS上修帶動股價漲幅，加上包括微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet等指標企業均釋出財報利多，整體S＆P500企業近80％成分股Q1EPS優於預期，法人看好基本面優勢將吸引資金持續流入重點個股，推動指數表現，投資人可透過美股ETF積極逢回布局。

統計至5／10，S＆P50092％成分股公布Q1財報，其中78％獲利優於預期，包括Microsoft受惠AI需求增長，雲端業務營收優於預期，2025財年資本支出將持續增長；Apple中國市場銷售顯見復甦，並宣布1,100億美元庫藏股買回計畫，股價大漲8.1％；Google母公司Alphabet Q1EPS優於市場預期，且將首次配發現金股息，股價上漲7.8％。且不只是科技股，非核心消費Amazon和醫療保健Pfizer獲利大幅優於預期，股價分別上漲7.1％、9.3％。

據FactSet預估，S＆P500指數於2024、2025年EPS年增率分別為10.9％、13.8％，是繼2021年疫情後再度重返雙位數增長。歷史經驗顯示，在維持高利率到正式降息這段期間，股市並不會反映經濟基本面前潛在疑慮，而會持續反映利率持平與企業獲利上修所帶動的行情，法人看好在基本面支持下，指數將挑戰新高。

S＆P500指數完整涵蓋美股11大產業，相對於聚焦科技股的FANG＋、費城半導體指數，或是成長股的NASDAQ-100，波動度顯著較低，且夏普值（Sharpe Ratio）表現較佳，也就是在獲取相同報酬下，所承受的風險較低，適合想參與美股指數行情，但不想承受過度風險的投資人。

S＆P500指數曾多次獲得股神巴菲特推薦，為指數化投資首選標的，巴菲特給妻子的投資建議，正是將90％財產投資S＆P500指數，10％投資美國短期國債，更曾表示一般投資人與其耗費心力選股，不如投資S＆P500指數就好，報酬率很有可能打敗專業投資人。

法人建議，現階段國內投資人，長期持有台股資產，就風險分散與多元布局角度，可適度將資產配置於海外標的，而美國作為全球成熟經濟體，可視為長期佈局的標的之一，建議投資人可透過定期定額或單筆買進，參與美股成長趨勢。