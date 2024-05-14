TGI FRIDAYS 夏日菜單挑戰極致混搭 攜手KKBOX開趴並加碼送3萬元美食金

搶攻夏日餐飲商機，TGI FRIDAYS推出夏季全新菜單「塔可有派對」，5月14日起推出滿滿墨西哥風情的塔可餅、墨西哥酥餅、吉拿棒聖代與獨家水果調飲，強推「自由混搭」點餐模式，四款肉類主食及三種異國醬料任意搭配，全系列品項500元內輕鬆享用，同時攜手KKBOX推出專屬歌單，聽歌解鎖任務再抽3萬元TGI FRIDAYS美食金，挑戰極致混搭，現在就開趴！

TGI FRIDAYS夏季全新菜單「塔可有派對」改良墨西哥經典菜式，以塔可餅為主角，一口氣推出四款主食選擇，除了高人氣的火烤牛排、鮮嫩雞胸肉外，還有專屬海鮮愛好者的香酥鮮魚及蒜味鮮蝦口味。將烘烤至溫熱的麵粉餅皮刷上辣味美乃滋，再鋪滿美生菜、醃漬紅洋蔥絲與費達起司碎，最後再拌入墨西哥蕃茄辣醬及香菜等辛香佐料，彷彿將墨西哥的熱辣陽光恣意揮灑在舌尖，感受到前所未有的滿足滋味。

與四款主食同步登場的還有三種醬料：混搭紅辣椒粉與是拉差醬的「美式鄉村辣醬」、TGI FRIDAYS鐵粉最愛「田納西威士忌醬」以及初亮相的清爽派「香檸酪梨青醬」，每款主食塔可餅可任意挑選一種醬料搭配，自由混搭，就要讓你選不出來！而提到墨西哥料理，不能錯過的墨西哥酥餅（QUESADILLA）這次也沒有缺席，TGI FRIDAYS「燉牛胸起司餅」將頂級牛胸肉慢烤後放入以大蒜及洋蔥熬成的醬汁內燉煮，最後再與馬芝拉起司一同夾入餅皮中煎成金黃酥脆，多重層次，爽度與罪惡感瞬間拉好拉滿。

TGI FRIDAYS並推出三款全新調飲，將廣為人知的墨西哥調酒融合時令水果，清爽滋味傳遞專屬夏天的沁涼感受。「柚香萊姆PALOMA」濃濃的葡萄柚香氣伴隨些微氣泡在味蕾上跳動，體現中南美洲的自在活力，「HOLA火龍果瑪格麗特」酒感稍重，適合搭配辛香十足的塔可餅共同營造微醺體驗。著迷於經典款者不能錯過「AMIGO百香摩西多」，百香果酸甜滋味讓摩西多展現熱情新風貌。

甜點是永遠的派對焦點，「布朗尼吉拿聖代」將酥脆吉拿棒切成小段並裹上糖粉，搭配溫熱的巧克力布朗尼與大球香草冰淇淋，是明知熱量爆表也不能放棄的存在。TGI FRIDAYS「塔可有派對」不僅有琳瑯滿目的餐點任意搭配、給消費者最大的選擇自由，售價上大膽採用「無負擔策略」，全系列500元有找，再創財富自由，吃的清爽，花費無負擔。

不只在舌尖上做文章，TGI FRIDAYS首度合作音樂串流平台KKBOX打造混搭歌單「塔可有派對，TGI FRIDAYS有音樂！」精選15首國外兼具高人氣與中南美洲異國情調的歌曲，讓消費者一次擁有美食與好歌，享受獨一無二的感官混搭派對。此外，配合歌單上線，TGI FRIDAYS與KKBOX齊聲號召廣大樂迷與饕客一同響應混搭任務，5月14日起聆聽「塔可有派對，TGI FRIDAYS有音樂！」歌單並分享至個人社群平台解鎖任務徽章，就有機會抽中價值7,990元的Ashdown耳罩式藍牙耳機或3萬元的TGI FRIDAYS美食金。財神不給力也沒關係，即日起至KKBOX「塔可有派對」活動頁面登錄資料，綁定開展餐飲集團會員，就可獲得兌換券，至全台TGI FRIDAYS餐廳點購夏日新品並消費滿500元即贈送指定餐點，人人有獎。