《光電股》億光首季EPS升至1.67元 年獲利增幅拚勝營收

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【時報記者葉時安台北報導】億光(2393)今年4月營收創近2年單月新高，營收表現優於預期，第一季EPS亦升至1.67元。億光組織結構調整後，帶動獲利能力改善的效益延續至2024年，且受惠於市場需求回升、業外匯兌利益挹注，預估2024年獲利能力明顯攀升，年度獲利成長幅度可望優於營收表現。

億光本周五5月17日將舉行法說會，由財會中心處長盧俊侑主講，億光近年積極提升不可見光、車用照明、情境照明等產品線，同時針對市場正在起飛之Mini LED應用以及IR LED應用推出品質性更為穩定、效能更好之發光元件、模組，以分散市場以及專注利基型產品作為未來二至三年的策略主軸。

億光今年4月營收19.50億元，月增9.51%、年增41.67%，創近2年單月新高，營收表現優於預期，與原先預估差異為+14.73%；億光前4月營收68.77億元，年增17.98%。

億光今年第一季營業收入49.05億元，年增9.42%、季增一成；營業毛利14.89億元，年增7.30%；營業利益5.36億元，年減0.75%；本期淨利7.61億元，年增61.88%；歸屬於母公司業主淨利7.41億元，年增60.76%；基本每股盈餘1.67元，均高於去年同期的0.32元、去年第四季的1.04元。

由於LED背光、消費性電子產品、車用、不可見光等應用拉獲力道回升，億光今年首季營收雙揚。因市場需求回升延續至今年第二季，可望帶動營運續揚，法人預估，億光第二季營收將雙增雙位數表現。

展望今年度，億光體質調整之效益延續，而消費性電子、手機市場需求有從谷底回升的跡象。不可見光、車用產品出貨表現相對較佳，預期不可見光營收有望雙位數增長；車用產品占2023年營收比重約10~15%，2024年占比將持續攀升。億光整體營運，法人預估，2024年營收可望雙位數成長，毛利率表現維持穩定，營業費用則因參展費用提升而增加，而因業外有匯兌利益挹注，獲利成長幅度可望優於營收表現，年度EPS目標突破半個股本，為餘十年高檔。