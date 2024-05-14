台灣漁工福祉國際會議登場　台灣天主教海員宗會致力保護漁工權益

台灣天主教海員宗會(Stella Maris)所主辦的「台灣漁工福祉國際會議」，5月14日在台中登場！3天會議共有來自世界各地19個國家、130名代表與會。行政院長陳建仁在開幕儀式中致詞指出，海員宗會長期為漁工及海員在不同環境中提供各種支持及服務，是台灣政府重要夥伴，我們攜手改善漁工的工作環境！台中教區暨海員宗會負責主教暨靜宜大學董事長蘇耀文說，希望透過會議凝聚各國代表的共識，以促進世界人權、和平與公義；這也是台灣在國際舞台展現承諾與努力改善漁業環境的重要機會。馬爾他騎士團元首文生．尼科爾斯樞機主教特別錄製影片致意，祝福大會順利成功。

陳建仁表示，透過海員宗會的協助，我們可以在許多國際海港處理相關的議題及協助漁船工作更順利，謹代表台灣政府誠心感謝海員宗會彼此正向的互助合作，進一步加強漁業的人權保障。

陳建仁指出，漁業是非常重要的經濟產業，就像很多漁業大國，台灣也面對很多挑戰，特別是在漁工的權益保障。過去有很多批評及國際譴責，是因為部分台灣遠洋漁船違反人權保障。為解決這個議題，在2022年啟動漁業人權的行動計畫，有七大主要策略。2023年更進一步推出漁業人權行動計畫，針對WIFI無線網路或衛星網路等提供相關資源，藉此船東可以提供漁工合適的通訊設備，有助於紓解情緒，也可即時提出相關問題。C188號漁業工作公約是非常重要的國際公約，可保障漁工的工作條件，為展現我們對議題的重視，希望可進一步推動漁業工作公約的國內法。台灣政府會持續的與產業界及非政府組織共同合作，希望跟全世界朋友進一步交流，提升人權的保障。

台中教區暨海員宗會負責主教暨靜宜大學董事長蘇耀文指出，天主教會國際組織Stella Maris(海員宗會) 是一個成立超過一百年的天主教組織，在50多個國家設有約300個中心；長期關注漁工的福祉和人權問題，並與船員成為朋友，為海員、漁民及其家庭提供物質和精神的福祉。

蘇耀文表示，「漁工福祉國際會議」每五年舉辦一次，這是疫後的第一次會議，共有來自美國、加拿大、義大利及英國等19國的政府官員、產業代表、跨國學者、非政府組織及漁業署與相關政府單位等130名代表，共同討論如何透過國際合作與法規制定，以提升漁工的勞動條件和人權保障。會中並關注遠洋漁業的非法捕撈、人口販運、強迫勞動等問題，尤其是台灣漁業署最近推出的「漁業與人權行動計畫」，期待能改善外籍漁工的工作環境提高其生活質量。也期待能為不同國籍與宗教的航海者、海事人員及其家庭提供更多靈性、心理、物質的關懷與協助，讓台灣的漁業永續發展共創新願景。

靜宜大學校長林思伶表示，漁業是台灣重要的經濟支柱之一，也是海洋文化的重要一環。台灣的漁工以其勞動和汗水提供豐富的海產資源，同時承擔著艱苦的工作風險。這次會議將提供一個平台能充分討論，如何改善台灣漁工的生活和工作環境，保護海洋資源及實現可持續的發展。很榮幸台灣能夠成為國際參與的一份子，共同為提升漁工的現況及保障權益盡份心力與責任。靜宜大學身為天主教大學，將持續引領學生服務奉獻、利他利己的精神，透過與天主教會台中教區海員宗會合作到梧棲漁港針對漁工進行物資發放及人道關懷，讓主內最小弟兄都能獲得需要的協助與祝福。

教廷駐華大使館臨時代辦馬德範在開幕致詞中指出，來自不同國家的專家學者於會議中深入探討「漁民福祉」，正如聖座教義部最近發表「無限尊嚴」的聲明，提醒我們「漁民的福祉必須從承認他們的尊嚴開始保護」。感謝台中教區主教、台灣主教團移民及難民委員會主席、蘇耀文主教及台灣海員宗會對海員的關懷及照顧，並積極提升民眾對外籍工作者和移民的認識，讓台灣整個社會都受益。