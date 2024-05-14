Foodpanda每年暴賺188億 Uber Eats「吃下老大」一統外送市場

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【中時新聞網 郭宜欣】Uber Eats突發出震撼彈，以9.5億美元（約新台幣308億）收購Foodpanda台灣外送事業，此併購案尚須主管機關核准，預計在2025上半年完成交易。傳聞許久的併購案確定成真，Uber Eats將吃下Foodpanda台灣業務高達5.5億歐元（約新台幣188億）的大餅。

今年3月，德國媒體經濟周刊就曾爆料Foodpanda母公司Delivery Hero為了解決母公司虧損，有意出售亞洲外送業務，將東南亞業務以10億歐元規模賣給叫車服務業者Grab，但雙方談判破局，目前並未有明確進展。

該報導也披露，Delivery Hero打算將台灣業務賣給Uber，但同樣面臨破局困境，外傳是雙方在金額上未能達成共識，而Foodpanda在台灣的年營收高達5.5億歐元（約新台幣188億），主要業務集中在雙北，為台灣使用率最高的外送平台，Uber Eats緊追在後。

當時，台灣Foodpanda回應，對於這項市場傳言並無所悉。沒想到，僅隔2個月，Uber Eats母公司Uber正式宣布收購台灣Foodpanda，價碼落在9.5億美元，兩家公司也簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股。

Foodpanda與Uber Eats發出新聞稿宣布此事，台灣Foodpanda也強調，此協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前Foodpanda的各項服務皆維持不變，確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。