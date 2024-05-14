中年男二度中頭獎！中獎感言「習慣就好、下次會再來」

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台中近50歲、從事資源回收的中年男性「超級幸運」，繼10年前中今彩539頭獎800萬元後，今年4月15日又再中了威力彩2.76億元；台灣彩券總經理謝志宏轉述，幸運兒覺得他的外型，完全符合台彩先前公告中獎人的特徵，包括方頭大耳、天庭飽滿、額頭高、耳垂大等面相，他的中獎感言是「習慣(中獎)就好、下次會再來」。

謝志宏表示，這名幸運兒從事資源回收工作，外型相當魁武，身高至少180公分以上 ，但談到第一次中今彩539頭獎800萬元如何理財？他分享，這筆財富他全部投入買不動產，就是他現在住的這棟房子，中獎人外型雖然粗曠，理財計畫卻相當細膩。

幸運兒用彩金買的房子可能帶財，謝志宏表示，幸運兒中了頭獎後，每次經過彩券行都會花100、200元，小額買大樂透或威力彩，正如幸運兒所期待，真的二度中了威力彩頭獎2.76億元。

威力彩頭獎2.76億元扣除20％稅率、印花稅後，約實領近2.2億元；謝志宏轉述，幸運兒拿到彩金後，還是會繼續投入不動產，也可能拿出部分彩金做公益，不過，他想回家好好計畫後再行動，給人一種粗中帶細的感覺。

威力彩4月15日開出威力彩2.76億元，獎落台中大甲區「日南來就發彩券行」。幸運中獎人強調，中獎後還要持續買彩券，他這次特地帶18歲兒子一起來領獎，他告訴謝志宏，台彩接見上億頭獎中獎人的VIP室，他下次會再來。