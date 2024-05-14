新單拓展推進 和益、汎瑋材料Q1獲利跨步躍進

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新單拓展推進，和益(1709)、汎瑋材料(6967)第一季獲利跨步躍進。和益持續拓海外版圖，第一季營收25.45億元，年增3.28％，稅前盈餘2.17億元，稅後純益1.84億元，EPS0.39元，季增333％，年成長95％。

功能性材料廠商汎瑋材料第一季營收2.93億元，稅前盈餘0.29億元，稅後純益0.21億元，EPS0.92元，年增67.27％。今年電子功能性材料受惠新客戶、新應用，營收可望維持成長趨勢。

和益烷化營收比79.67％，樹脂營收比15.38％，農業其他（銷售農藥產品及糖業貿易等）約4.95％。其中，烷基苯年產12.5萬噸；壬酚台灣產能2.5萬噸，與長春合資的大陸江蘇壬酚廠年產4萬噸；氫化石油樹脂產能2.4萬噸。

和益表示，烷基苯為民生化學用品家用洗衣粉、清潔劑必需上游原料。氫化石油樹脂提供氫化及非氫化C9石油樹脂完整產品線，開發高軟化點高度氫化等級石油樹脂，貼近客製化需求。

和益烷基酚因中國合資廠長春和益開始投產銷售，將主要市場移至美國、歐洲市場增加市占率，並開拓其他新市場；為維持開工率，將逐步開發其他烷基酚產品以提升營業利益。4月營收年增8.04％；前四月營收36.25億元，年增4.65％。

汎瑋材料資本額2.25億元，以功能材料生產銷售為主；經銷業務及電子功能性材料營收比各約30％、70％。

汎瑋材料指出，經銷業務已落底，今年新增美系車廠客戶，加上新廠越南廠4月初小幅投產，預計第三季產能全開，總產能約年增15％，有助營收維持雙位數成長。