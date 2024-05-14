財報太亮眼！「這檔」獲利狂飆70倍 法人最新看法曝光

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邑錡今（14日）公布最新財報，2024年第一季稅後純益為1,488萬元，年增超過70倍，亮麗數據帶動股價一度亮燈漲停，並同步登上5日線、月線兩條短期均線，終場大漲4.89％。

邑錡第一季營收為1.26億元，毛利率為33.24％，季減1.32個百分點、年減2.38個百分點，稅後純益為1,488萬元，年增超過70倍，每股稅後純益（EPS）0.43元，相較上季及去年同期均大幅成長。

邑錡持續搶進軍工及雲端縮時攝影商機，旗下新品TLC5000 4K將完成送樣並預計在第二季季末量產出貨，有望挹注品牌營運動能再創高峰；軍工方面，美國新客戶軍工瞄準鏡已正式量產交付，且微光航海影像裝置持續穩定出貨，為營收再添動能。法人也看旺邑錡後市，估第二季後將呈現逐季成長的態勢，下半年表現會比上半年好。

邑錡透露，旗下新品TLC5000 4K雲端縮時相機將完成送樣並於第二季季末開始量產出貨。該產品搭載自有ASIC影像模組並擁有高解析SONY 4K感光元件，可連接雲端平台進行遠端操控與AI分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，可開拓創新應用市場，有助挹注品牌營運動能再創高峰。

軍工部分，邑錡表示，除原有美國教育智慧裝置、微光航海影像裝置與警用熱影像裝置持續穩定出貨，美國新客戶軍工瞄準鏡也正式量產交付。公司持續投入無人機載具與雙光相機的研發，布建軍工產業完整生態圈，並於4月與美國軍工供應商簽定代理合約，將美國微光夜視鏡導入台灣軍用市場。