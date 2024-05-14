高樓美景佐12道精緻茶點 台北遠東香格里拉果漾莓好下午茶沁涼登場

五月迎來初夏氣息，台北遠東香格里拉甜點團隊以清新果香，巧思設計十二道精緻茶點，即日起至6月30日，每周末在馬可波羅酒廊的無敵高樓城市美景前享受「果漾莓好下午茶」，包含清新爽口的「帕瑪火腿起士餃佐蜜瓜凍」、「煙燻鴨肉小黃瓜沙拉佐柳橙凍塔殼」、「燻鮭魚酪梨酸奶軟麵包」等小點，還有甜蜜夢幻的「布丁水果百匯」、「粉桃慕絲球愛心」、「黑醋栗慕斯」等，每套1,580元＋10％，含一杯氣泡酒。

此外，為慶祝端午佳節，5月25日至6月10日期間還特別應景供應「開陽一口粽」與「水晶冰粽」，盡享充滿果香與節慶氣息的夏日午茶時光。

台北遠東香格里拉主廚推薦創意茶點中的「帕瑪火腿起士餃佐蜜瓜凍」，鹹點中濃郁的起士球被鹹香的帕瑪火腿包裹，形成類似義大利起士餃的創新口味。杯底則是搭配以新鮮哈密瓜製成的蜜瓜凍，清甜順口，沁涼滋味完美迎接初夏的到來。「煙燻鴨肉小黃瓜沙拉佐柳橙凍塔殼」是一款層層疊加出獨特風味的鹹點，將煙燻鴨肉切成細小丁狀，與爽脆的小黃瓜丁一同調味，拌勻後成清新沙拉。裝入由奧勒岡葉和百里香等香料製成的酥脆鹹塔殼中，增加口感的豐富性。主廚再以新鮮柳橙榨成的天然果汁，製成光滑微甜的柳橙凍，這片鮮明透亮的柳橙凍與沙拉相互呼應，清爽果香中帶出鹹香酸甜，十分開胃。

「燻鮭魚酪梨酸奶軟麵包」以精緻優雅手法創造輕盈鹹點，柔軟的佛卡夏麵包先塗抹滑順的酸奶油後，鋪上煙燻鮭魚片，再從新鮮酪梨中挖取出果肉，如綠寶石般璀璨，也帶來了乳香味的層次。這款茶點不僅外觀精緻，多層次的鹹鮮口感，非常適合初夏享用。「布丁水果百匯」透明寬口杯中心是一塊Q彈滑嫩的焦糖布丁，周圍透過主廚精心搭配，以色彩繽紛的各式新鮮水果，例如鮮豔的草莓、飽滿的藍莓和甜美的葡萄，增添自然甜味與清新果香。

為迎接端午佳節，5月25日至6月10日期間，主廚特別在下午茶點中加入鹹、甜兩種口味的端節美粽。鹹粽「開陽一口粽」，將油花均勻的五花肉燜煮至軟嫩，搭配蝦米和油蔥增香，豐美鹹香且不膩口，另一款甜粽則精選「水晶冰粽」，外觀晶瑩剔透，內含熬煮至細致柔滑的紅豆餡和日式糖水栗子，甜美而清新。

【禁止酒駕，飲酒過量、有害健康】