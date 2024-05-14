台積電抵嘉「太保vs.朴子」買哪？在地人：先卡位這物件

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台積電宣將在嘉義科學園區內興建兩座先進的封測廠，佔地約20公頃，預計今年開始動工，並在2028年開始量產，每年可望創造380億元的產值，並為社會提供5700個就業機會，預料成為南科半導體廊帶產業鏈上至關重要的一環，同時也將吸引更多的供應鏈廠商進駐。

東森房屋嘉義朴子加盟店組長蔡慧汶認為，嘉科迎來台積電，對於園區所在的朴子和太保，將會有正面的影響，不僅是在地經濟與房地產，都將同時受惠，且隨著半導體相關產業的進駐逐步落實，產生的利多效應將會更為明顯。

蔡慧汶指出，隨著台積電在嘉科設廠，相繼吸引部分外來投資型客戶，鎖定未來小資一族和小家庭的自住需求，投資偏好多著眼於華廈大樓物件，朴子市房市交易氣氛逐年增溫，統計2021年到2024年第一季，朴子市預售屋交易量從40筆躍升到490筆，而490筆預售屋交易中，華廈大樓就多達466筆，占比95％，著實反映外地買盤的置產偏好。

蔡慧汶表示，嘉科毗鄰著名的故宮南院，南側是縣政府所在的縣治特區，區內已有長庚醫院及商家進駐，但在高鐵和縣治特區之間，還存在一段未開發的區域，整體生活機能仍需依賴朴子市區。未來華泰名品城進駐，馬稠後產業園區也將規劃成為半導體相關的協力廠商進駐區，朴子市將成為房市快速升起的一顆新星。