Bureau Veritas參展「CYBERSEC 2024臺灣資安大會」推動資安認證

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

CYBERSEC 2024臺灣資安大會今年以「Generative Future」為主題，匯集超過 500家全球知名資安品牌參展，於5月14至16日在南港展覽館2館隆重登場，活動更特設了台灣資安館、Cyber Talent資安人才專區以及AIoT＆Hardware Security Zone。作為全球資安認證領導先驅的必維國際檢驗集團（Bureau Veritas）也再度參與這一年度最具指標的資安盛會，於P306號攤位帶來一站式的資訊安全認證服務介紹。

生成式AI崛起帶動科技產業技術創新，全球進入了AI新時代，資訊安全的檢驗變得更加關鍵且具挑戰性。因此加強資訊安全意識、發展相應的技術和政策，成為當今社會中不可或缺的重要任務。為面對未來可能愈來愈智慧的AI攻擊，來自法國的必維國際檢驗集團，參加由iThome主辦的第十屆CYBERSEC 2024臺灣資安大會，並在5/14 (二) 下午2點45分邀請擁有超過十年資安經驗的技術經理Hans Hsieh，於展場7樓701C與民眾一同探討「RED 定義的網路安全要求」，及對應相關標準的各項法規，讓民眾了解必維國際專業的認證服務，可以輕鬆滿足各種產品所需的國際認證。

必維國際為全球測試、檢驗與驗證服務的市場領導者，連續三年（2020年-2022年）榮獲道瓊永續指數（DJSI）專業服務類別的「TIC產業領導者」，作為最專業的資安認證團隊，必維國際也於展覽期間提供一站式的全方位認證解決服務，協助企業分析產業現況及相關國際標準，涵蓋半導體、物聯網、工控網、醫療、車用系統等領域，也一併協助企業針對資安規範提供完整解決方案，包括國際資安標準、歐盟法規RED（射頻設備指令）和 CRA（共同法律框架規則）、產品安全開發流程（SDLC）、英國 PSTI 法規、人工智慧風險管理與能源管理系統相關產品等認證。

同時必維國際也推出「BV資安標章」服務，根據廣為業界所接受的ETSI EN 303 645標準，讓消費者可以快速了解智慧家庭裝置、無人機等消費性物聯網產品的安全性認證。同時必維國際也於2021年獲得國際電工協會IECEE認可，提供較高風險的工業控制企業資安解決方案，協助製造、交通、電力等產業客戶取得IEC 62443國際認證，減少工控資安的風險。透過必維國際的資安認證服務，不僅確保產品的安全性，更滿足國際認證需求，大幅加快產品進入全球市場的速度。

CYBERSEC 2024臺灣資安大會提供全球資安專家交流和學習的平台，此次展覽凝聚來自各個領域的專家和業界領袖，共同探討如何應對日益嚴峻的資訊安全挑戰與解決方案。必維國際在此次展覽中提供一站式的資安相關資訊和知識，不僅有助於業界應對各國資安法規的要求，更促進了數位時代的安全發展與進步，為更加安全的數位環境貢獻力量。