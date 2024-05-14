台北花園大酒店攜手國立臺灣博物館推出「臺灣博物館主題房」住宿優惠 雙人入住4,699元起

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台北花園大酒店秉持與在地共生共榮，致力傳承推廣文化觀光，與國立臺灣博物館跨界合作推出「臺灣博物館主題房」住宿優惠，雅緻客房雙人主題房每晚優惠價4,699元起，雅緻家庭主題房入住每晚優惠7,999元起，更加贈多款值得珍藏的臺博館文創商品及旅艋舺遊西門臺灣歷史古蹟紙模型，旅人沉浸於臺博館華麗的建築紋飾及各式臺博館IP角色主題中，以緩慢步履探訪城市的歷史文化及美食美景，留下身與心最深刻的記憶連結。

台北花園大酒店突破傳統，將學與遊深度融合，使旅行中獲得增長知識及體悟文化，此次特與國立臺灣博物館合作，將博物館的主題、氛圍帶入客房中。花現臺灣之光「臺灣博物館主題房」的消費者除可以優惠價入住特色主題房及享有隔日豐美自助式早餐，依房型加贈國立臺灣博物館文創商品，包括：黃虎探索帽、山林探索包、黃虎行李束帶、資料夾、磁鐵等。

打開限定雅緻客房雙人主題房，國立臺灣博物館華麗的建築紋飾結合百年典藏映入眼簾，結合喜愛旅行的博物館精靈們：黃虎旗、黑長尾雉、臺灣水鹿、樟樹、臺灣狐蝠、臺灣雲豹及銅牛，舊木料復古燈具、金色鐵道部紋飾的杯具妝點更顯亮眼吸睛。另一間雅緻家庭主題房，一開門就能看到國立臺灣博物館各吉祥物家族：老樟、虎寶、金銅童、小蝠星、小忙鹿、帝弟與如雲熱烈迎接，適合全家大小同遊，讓孩子與各式吉祥物擁有屬於自己的秘密基地，留下難忘的旅遊回憶。

為創造驚喜與感動，每房加贈旅艋舺、遊西門歷史古蹟紙模型一份，國立臺灣博物館、西門紅樓、龍山寺等歷史悠久古蹟建築運用紙雕模型復刻縮小，大小朋友藉由紙模型用手拼出台北城的歲月與風華，寓教於樂下，將住宿體驗化為美好記憶，更為生活的延續。

台北花園大酒店設施豐富多樣，包括房客獨家的50款古早味自助零食區「柑仔舖」，並提供房客限定的花比觀光巴士免費接駁服務，旅客免費搭乘，漫遊西門艋舺街區，於5月15日至18日期間更推出解說服務，在原有路線景點外，新增國立臺灣博物館本館及鐵道部園區兩處定點，不僅為遊客提供便捷的交通服務，透過巴士上專業隨車解說，讓旅客認識臺北西區著名文化景點。此外，旅客還能享有臺博館本館華語及外語深度導覽服務，以博物館豐富的文化內涵，為旅途打包無重量但卻最豐厚的美好紀念。