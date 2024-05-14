股票族注意！補充保費喊漲 健保署：520後討論

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本報12日獨家報導，健保補充保費費率考慮調高，且首度針對不同樣態的補充保費，設有不同的費率，天花板也會拉高，屆時股票族將首當其衝。健保署長石崇良今天受訪表示，「希望有能力的人多繳一些，資本利得的費率不該低於一般保費」，預計520之後大家開始討論。

去年補充保費收入共720億元，約占保費總收入的9％。上月「健康台灣」論壇中，準總統賴清德恩師陳志鴻曾指出，受薪階級繳納的一般保費費率為5.17％，不勞而獲的股息，補充保費卻僅2.11％，並不公平，建議提高補充保費費率。

二代健保補充保費課徵範圍分為6類，包括高額獎金、兼職薪資所得、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入。石崇良今天出席國衛院活動受訪表示，過去補充保費和一般保費是脫鉤的，一般保費費率是5.17％、補充保費是2％，都是根據一般保費的成長率來調整補充保費，造成兩個費率有明顯的差異。

外界關心補充保費是否將調漲？石崇良表示，基於相同收入應該繳納相同的健保費，公平性原則之下，確實應該重新思考補充保費的費率設定方式。由於補充保費有六類，有的費用會下降、有的會增加。

至於費率會提高到多少？石崇良表示，後續還要全面性討論，補充保費有些偏向薪資所得、有些偏向資本利得，「我們希望有能力的人多繳一些，資本利得的費率不該低於一般保費。」至於補充保費1000萬元上限，石崇良說，由於1000萬以上的人變多了，也許是需要提高上限。