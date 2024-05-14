撇季節性因素 貿聯首季獲利逆勢季增

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貿聯-KY（3665）14日公布首季財報，經結算，首季合併營收為124.26億元，合併稅後純益5.81億元，每股稅後純益3.56元，優於去年第四季的EPS3.11元。

貿聯指出，往年第一季常因季節性因素呈現營收季減，但隨著貿聯營運進入新的成長階段，今年首季營收意外出現季成長，其中續占最大營收占比的工業用業務毛利率回升至26.34％，另首季營收比前2年共3次毛利率大於26％時期要低10億元左右，顯示產品組合已明顯優化。

另針對費用管控部分，貿聯表示，公司費用已連續9季保持在20餘億元的低水平，連帶帶動營業利益率上升至8.86％，隨著轉型成功，管理效率、市場地位與競爭優勢開始在成績單中顯現，未來仍將持續還債，力拚財務成本繼續下降。

就財務面言之，貿聯已連續6個季度保持正自由現金流，平均每季都超過10億元以上正現金流入，有助於強化現金儲備，並策略性地將其投入於全球業務增長、擴展技術能力以提升價值鏈地位，並開發開發新產品和市場，以進入更多成長動能的新成長階段，並回饋長期股東。

就主要應用的未來展望言之，資訊數據部分，周邊設備開始顯現出止穩的跡象，高性能計算（HPC）將成為今年這個領域的主要動能。車用部分，鑑於目前電動車領域的持續修正，貿聯對其短期前景仍持保守態度。至於 電器部分，著眼於新產品發佈將推動這一領域的增長，新的熱泵專案需求也開始回溫，今年營運仍看增。