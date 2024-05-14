信驊科技、施耐德電機及巽晨國際攜手 打造全景視覺化遠端管理解決方案

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隨著數位化和網路化的快速發展，以及人力短缺、減碳目標等議題的浮現，資料中心機房不僅面積日益擴大，管理也越趨複雜。為解決這些挑戰，360度沉浸式影像解決方案領導者信驊科技及旗下酷博樂，攜手施耐德電機（Schneider Electric）和巽晨國際（Millitronic），共同打造業界首見的全景智慧視覺化遠端管理解決方案。

此創新解決方案結合了信驊科技及酷博樂的Cupola360沉浸式全景相機及視覺化AI管理平台、施耐德電機的資料中心閘道器與感測器，並透過巽晨國際的無線設施整合，有效提升資料中心遠端管理效率和安全性。透過Cupola360晶片內全景拼接技術及兼容二次開發的軟體平台，能整合施耐德電機與巽晨國際的創新技術，發揮最大綜效。

「隨著各產業對資料中心的需求日增，傳統機房現場巡檢管理模式已無法滿足效率及安全性的需求。」信驊科技營運長謝承儒表示，「我們與夥伴公司的合作，可為各產業提供革新的全景視覺化管理平台，透過遠端方式大幅提高營運效率和場域安全。」

此解決方案打破傳統實地巡檢的限制，不僅可即時顯示機房管理數據，更能提供直觀的第一人稱視角和遠端戰情室，讓管理者如臨現場。Cupola360全景相機結合可擴充的第三方AI分析技術，能提供即時洞察，並在發現異常和潛在威脅時，以自動化情境覺察幫助採取快速有效的因應措施。

透過施耐德電機的Data Center Expert和NetBotz系列，能有效收集、整理並發布機房重要資訊及警示。結合Cupola360全景視覺化管理平台後，更能完整呈現場域環境、人員及安全管理狀況，提供遠端管理者高效的遠端巡檢模式。

「巽晨國際的AI Web Gateway能快速佈署施耐德電機和其他解決方案，加上Cupola360全景視覺化平台，為客戶帶來創新的遠端視覺化管理模式。」巽晨國際總經理林志敏表示。

此資料中心遠端視覺化管理解決方案已成功部署於巽晨國際母公司宜鼎國際的宜蘭研發製造中心，未來將持續推廣至各產業的機房領域，協助提升營運管理效率。透過跨領域合作，三家公司的技術組合將為資料中心帶來管理模式的全新革新。