《科技》COMPUTEX大咖湊齊！高通執行長Cristiano Amon為AI PC親征

【時報記者王逸芯台北報導】COMPUTEX將於6月4日至6月7日登場，沒有意外整場焦點當然是貫穿AI，本屆主題為「AI串聯，共創未來」，屆時各家大廠將揭露AI發展的最新應用與技術，包括NVIDIA執行長黃仁勳、國際一線大咖AMD董事長暨執行長蘇姿丰、美國高通公司(Qualcomm)總裁暨執行長Cristiano Amon、美超微Supermicro總裁暨執行長梁見後等均與會發表演說。由於本次是高通總裁暨執行長Cristiano Amon多年來首度訪台參與COMPUTEX，又剛好遇到自家大舉搶攻AI PC的重要階段，不排除其是想透過難得的訪台機會，為高通在AI PC領域上爭取更大的商機。

本次COMPUTEX國際半導體晶片可說是大咖雲集，系列專題演講由NVIDIA執行長黃仁勳揭開序幕，其將於COMPUTEX 2024前6月2日下午7點在台灣大學體育館盛大舉行，將會暢談在席捲全球價值數兆美元產業的AI革命中，概述AI生態系統的下一步發展。此外，AMD董事長暨執行長蘇姿丰將大秀AMD新一代產品如何實現從雲端到邊緣、PC和智慧終端設備的嶄新體驗及突破性AI功能。美國高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon也預計會發表主題演講，分享智慧裝置上的生成式AI及新世代運算將如何實現全新的體驗及應用，並聚焦2024年是PC產業轉捩點，先進AI PC如何改變未來的生產力及創造力。至於今年起爆紅的超微Supermicro，也將有總裁暨執行長梁見後親征，預計會再主題演講上介紹Supermicro針對AI、雲端及企業工作負載優化的最新系統產品。

台灣在科技領域的超強實力，一直是國際半導體大廠重要的合作夥伴，除廣為人知的台積電(2330)晶圓先進製程外，包括零組件、半導體設備等，在國際也位居重要地位，本次的COMPUTEX讓所以半導體教父、教母級大咖在台灣齊聚一堂，也顯台灣在全球半導體的重要關鍵地位。

綜觀出席名單，輝達執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰以及美超微總裁暨執行長梁見後在去年均有出席上一屆COMPUTEX，至於美國高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon則是近年來難得一見得共襄盛舉。因為今年高通營運重心除固守以往的智慧型手機市場外，更是大刀闊斧劍指PC處理器，高通日前4月底甫推出Snapdragon X Plus，瞄準AI PC市場，由於今年AI PC市場只能算是產業的萌芽階段，預計到2025年，勢必將迎向更強勁的換機潮，故高通若想在未來AI PC佔有一席之地，就必須在今年加緊練功，不僅是在產品上求精，包括品牌商合作、推廣產品等缺一不可，換言之，高通執行長Cristiano Amon是否會透過本次難得訪台得好時機深化與台供應鏈之間的合作關係、以及向NB品牌爭取更多商機，相當值得期待。