防疫外交重大突破 國光生技與WHO簽訂SMTA2協議

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國光生技（4142)宣布，經過多年協商努力，與世界衛生組織(WHO) 完成在 PIP Framework (Pandemic Influenza Preparedness Framework大流行性流感防範框架) 下的SMTA2 (Standard Material Transfer Agreement 2 標準材料轉讓協議2) 簽署。在此之前已有包括歐、美、亞洲的14家廠商與WHO完成簽約，國光生技成為第一家簽訂此協議的本土廠商。

國光生技表示，這份協議確保在新型流感疫情爆發時，簽署本協議的疫苗廠及藥廠可在第一時間取得WHO提供的病毒株，俾能盡快開發新型流感疫苗或抗病毒藥。

國光生技強調，縱使台灣並非WHO會員國，這份由國光生技以台灣本土疫苗廠與WHO簽訂的協議，象徵全在球防疫中台灣不缺席，也是國光身為國產疫苗廠為台灣的防疫外交做出的貢獻。

近年來WHO因應大流行性新型流感防疫，為確保疫情爆發時能迅速取得疫苗，陸續選定世界上具有生產規模及產品外銷經驗的疫苗廠和藥廠逐一商議及簽訂SMTA2。

國光生技指出，這份協議重點是當有新型流感爆發大流行疫情時，已簽約的廠商可在第一時間取得PIP生物材料以投入開發生產新疫苗和藥品，而廠商也承諾將生產出的新疫苗或新藥的一定比例捐贈或低價供應給WHO。

國光生技因簽署此協議可在新型流感大流行時更有能力擔負起開發供應疫苗以保護民眾安全的企業責任，同時也對WHO承諾將在新疫苗開發後捐贈及供應相當數量的疫苗給WHO以供全球防疫。

國光生技2012年就加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組( IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」 ，與Sanofi、GSK等19個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列聯盟會員。

此外，國光生技也是WHO新型流感防範架構PIP Framework的合作夥伴，為台灣唯一加入的疫苗廠，對於迅速因應新型流感疫情及流感疫苗供應具有獨特優勢。