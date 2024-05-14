陸疾控局：新冠病毒KP.2變異株引發感染高峰可能性低

中國大陸國家疾控局微信公眾號5月14日發布健康提示「問答集」，介紹新冠病毒KP.2變異株相關情況，強調新冠病毒KP.2變異株，在大陸已處於極低流行水準。

大陸國家疾控局稱：一、什麼是KP.2變異株？ KP.2是Omicron新冠病毒JN.1變異株的第三代亞分支，也是JN.1變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支，於2024年1月2日在印度採集的樣本中首次監測到。2月以來，由於KP.2在全球流行毒株中的占比增長較快，世界衛生組織於5月3日將KP.2列入「需要監測的變異株」。目前尚未檢索到KP.2的致病力和免疫逃逸能力較當前流行的JN.1變異株發生明顯改變的報導。 二、國際上KP.2變異株的流行情況如何？ 目前，JN.1變異株仍為全球優勢流行株。今年以來，KP.2亞分支在全球流行毒株中的占比逐漸增加，從1月上旬的0.16％增長至5月上旬的14％左右。近期，部分國家KP.2亞分支流行程度相對較高，占比為10％至30％。 三、中國開始流行KP.2變異株了嗎？ 中國現階段的主要流行株構成比排在前三位的為JN.1、JN.1.16和JN.1.4，3月11日首次從廣東本土病例中監測到KP.2變異株。截至5月12日，在中國本土病例中共監測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2占比在0.05％至0.30％之間，處於極低水準。

四、KP.2變異株傳播得更快嗎？ KP.2新增變異位點中，有2個位於S蛋白，提示具有更強的傳播力。但KP.2仍為JN.1變異株的亞分支，現有研究認為，其傳播優勢較JN.1變異株其他亞分支不會有大幅提升。專家研判認為，考慮到當前KP.2亞分支感染病例在中國本土病例中的占比極低，以及此前中國JN.1引起的疫情目前已經降低到較低水準，KP.2亞分支短期內成為中國優勢流行株的可能性低，引發新一次感染高峰的可能性低。

五、如何預防KP.2變異株感染？ 與預防其他Omicron變異株感染一樣，建議公眾繼續保持良好個人衛生習慣，科學佩戴口罩，堅持規律作息，保證健康飲食，提高機體免疫力。