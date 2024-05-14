AI PC航運瘋狂吸金 「這檔」波段強漲逾40％ 24檔喜洋洋

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台股今（14日）開低震盪走高，台積電、鴻海休息小漲，貨櫃三雄持續紅不讓，高價千金股、AI PC成撐盤要角，大盤終場上漲128.14點或0.61％，以20,985.85點作收，成交值達4,692.58億元。

高價千金股普遍走揚，除川湖、亞德客收於平盤外，世芯-KY、力旺、祥碩、M31均同步大漲逾半根漲停，其中M31、弘塑今日強漲之下重返千金俱樂部。

權值股漲跌互見，台積電、鴻海小漲，金融股普遍走跌，永豐金、元大金、國泰金跌勢明顯，統一超、聯電、中華電、台化、台塑、台塑化也一齊向下走。

今日AI股表現強勁，除了世芯-KY，廣達、廣明、英業達、聯發科、緯穎、創意等也同步大漲，值得注意的是，資金也開始往AI PC鏈挪移，華碩、藍天強攻漲停板，宏碁、仁寶、微星、金像電也同步走揚，其中華碩股價更是飆上26年新高。

航海王漲跌互見，貨櫃三雄全部擠身成交量、成交金額前五強，其中陽明爆48萬大量，盤中一度亮燈漲停，終場大漲7.06％，以71.3元作收，躍上7字頭，累計波段大漲逾4成；長榮今日將公布第一季財報，量能持續增溫，終場大漲4.62％；萬海近期失速狂飆，今日爆量30.8萬張大量，終場下跌2.43％。

散裝族群樂不思蜀，中櫃狂飆漲停，新興、四維航、台航也強勢表態，值得注意的是，中櫃已經連三日亮燈漲停，累計漲幅近33％。

邑錡今日公布最新財報，2024年第一季稅後純益為1,488萬元，年增超過70倍，亮麗數據帶動股價一度亮燈漲停，並同步登上5日線、月線兩條短期均線，終場大漲4.89％。燿華第一季營收虧轉盈，法人看好第二季營收持續成長，帶動今日爆大量登漲停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計燿華、元禎、協易機、巨有科技等24檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電腦、運輸類股波動最大，分別上漲3.07％、2.16％，營建類股跌幅明顯，下跌2.66％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.72％的有10檔，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為燿華 (2367)、元禎 (1725)、中櫃 (2613)、IKKA-KY (2250)、鉅祥 (2476)、輔信 (2405)、亞航 (2630)、藍天 (2362)、華碩 (2357)、龍德造船 (6753)。

上市股跌幅超過4.94％的有10檔，當中有1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為

越南控-DR (9110)、海悅 (2348)、宏致 (3605)、達麗 (6177)、欣巴巴 (9906)、三洋電 (1614)、華友聯 (1436)、順天 (5525)、宏盛 (2534)、華建 (2530)。

上市成交量前10名個股依序為陽明 (2609)、萬海 (2615)、燿華 (2367)、長榮 (2603)、鴻海 (2317)、宏碁 (2353)、中信金 (2891)、仁寶 (2324)、長榮航 (2618)、矽統 (2363)。

上櫃股有11檔達9.88％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為協易機 (4533)、巨有科技 (8227)、科嶠 (4542)、保勝光學 (6517)、廣寰科 (3287)、鈺太 (6679)、信紘科 (6667)、錦明 (3230)、合邦 (6103)、福大 (4402)。

上櫃股有10檔有5.96％以上跌幅，前3名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為藝舍-KY (2724)、晶悅 (2718)、台聯電 (4905)、永信建 (5508)、宇環 (3276)、新潤 (6186)、得利影 (6144)、群聯 (8299)、富宇 (4907)、紅木-KY (8426)。

上櫃成交量前10名個股依序為上詮 (3363)、富喬 (1815)、廣運 (6125)、能率 (5392)、群聯 (8299)、正德 (2641)、中光電 (5371)、榮剛 (5009)、大立 (4716)、國統 (8936)。