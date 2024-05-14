《家生活》嘉威生活首季營收、獲利創高 搭美客戶成長挹注動能

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】嘉威生活(3557)董事會通過第1季財報，單季營收20.45億元，稅後淨利達2.91億元，營收、獲利皆創下史上單季新高，每股盈餘達到3.62元。嘉威指出，公司產品打入美國前5大零售通路業者，而觀察（Walmart）、目標百貨（Targe）及好市多（Costco）營運策略，對接下來商品需求都有所提升，將使身為代工廠的嘉威憑藉產能優勢持續從中受惠。

雖然美國仍受到通膨影響，不過，美國零售巨頭也是嘉威第一大客戶Walmart在2023年第4季財報表現亮麗，每股盈餘則為1.80美元優於分析師預期。在大客戶拉貨之下，嘉威第1季營收高於旺季水準，單季不但站上20億元，亦超越2022年第1季的20.35億元，創下新高，年增38.85％。

毛利率隨著營收規模擴大，匯率相對有利，單季毛利率維持在38.52％相對高點；營業利益首度突破3億元，達3.78億元，而有匯兌收益助攻，稅後淨利2.91億元，突破2020年第1季的2.79億元，站上史上新高，年增81.19％，每股盈餘3.62元。雖然4月逐漸進入淡季，單月營收仍達4.08億元表現，年增1.53％；累計前4月營收24.54億元，年增30.85％。

Walmart宣布其AI能提供的一站式搜尋功能，有助顧客策劃活動時可依主題進行搜尋快速尋找商品。同時收購Vizio的策略，Walmart鎖定的便是Vizio的廣告業務，電視上播放Walmart自家的產品廣告，廣告能更有效地傳達給目標受眾，增加消費者在Walmart的購買頻率。Walmart將於5月16日美股盤前發布其第1季財報，市場普遍對沃爾瑪首季銷售及獲利抱持樂觀看法，有望對嘉威持續帶來正面效益。

此外，Target為嘉威生活的第二大客戶，Target拖出多項新的營運規畫，在新的付費會員計畫方面，針對會員福利享有年費首年優惠價及滿額訂單免費當日送達的服務等，預期可望將能帶動客流量和交易量增加；實體方面，將開設新店面、優化現有店面，並推出自有品牌。嘉威去年已經陸續供貨Target產品，並已增加新的訂單，今年可望加大營收貢獻力道。

嘉威生活在1月及3月陸續參展歐洲法蘭克福（Ambiente）春季消費品展及美國芝加哥（IHA）的家居產品大展；展場上展示新設計產品的舞台，打造視覺魅力及生活品味，走向兼具美感消費品市場設計，以吸引廣大國際客戶目光，均得到客戶端正面的回饋。