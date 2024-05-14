竹陞上櫃審議會通過 第一季財報亮眼可期

竹陞科技（股票代號：6739）已成功通過櫃買中心審議，正式進入上櫃程序。該公司是一家專注於高科技產業製程設備的數據採集系統及智能自動化系統研發、生產和銷售的企業。在此次審議中，竹陞科技的申請得到了櫃買中心的認可，成為上櫃公司之一。

竹陞科技的主要業務銷售區域涵蓋台灣、新加坡、美國、日本、中國、法國、義大利，尤其是數據採集系統及智能自動化系統技術領先，已經陸續成為世界頂尖晶圓廠及記憶體廠之標配，這幾年陸續有許多改良改善案獲得客戶驗證，加上客戶持續在全世界各地擴廠，有機會繼續驅動營收成長。根據公司公布的財務數據顯示，在112年度，竹陞科技的合併營業收入達到255,259千元，稅後純益為49,864千元，每股盈餘為2.5元。而在113年的第一季，合併營業收入為73,065千元，稅後純益為17,634千元，每股盈餘已達0.86元，獲利表現亮眼。公司於5月10日召開董事會首次依法公布季報，進一步展示了公司的財務表現。

除了在業務上取得成功外，竹陞科技還因其智慧工廠軟硬系統整合解決方案獲得了經濟部主辦的第26屆小巨人獎。竹陞科技的總經理方泰又表示，這是對公司多年來努力的肯定，也是對員工辛勤工作的認可。竹陞科技將繼續專注於晶圓廠、面板廠、PCB領域，致力於提供先進的製程設備及解決方案，以滿足客戶的需求。竹陞科技獲得小巨人獎的肯定，再次彰顯了其在行業中的地位和實力。