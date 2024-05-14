《基金》IC設計臥虎藏龍千金股常客 國內首檔聚焦IC設計ETF誕生

【時報記者任珮云台北報導】台股IC設計臥虎藏龍，常是千金股常客。台新投信總經理葉柱均表示，台灣上市的這些ETF裡面，你會看到它不缺乏科技ETF，它不缺乏半導體ETF，那科技跟半導體中，台灣有一塊很強的，叫做IC設計，非常強，在半導體裡面它很強，但我們可以看到在整個ETF市場上，沒有人提供台灣的IC設計的ETF。大家也知道IC設計的股價很貴，投資人如果要自己去買這些個股，可能我覺得在這個組合上會比較辛苦一點，所以台新投信推出第一個IC設計ETF，具有市場獨特性。

台新臺灣IC設計動能ETF(00947)發行價是15塊，經理人黃鈺民表示，該基金擁三大特色:一、瞄準智能浪潮：AI趨勢下，聚焦IC設計具區隔性產品；二、動能增益：每季定審，精選結合近三月股價與營收動能的個股，捕捉IC設計強勢股，追求長期優異績效；三、追求成長之餘發放股息：採季配息與收益平準金機制，讓投資人享有彈性的現金流。成份股於每年二、五、八、十一月季定審，選股更具彈性與靈活優勢。

葉柱均表示，IC設計大家都知道它是活潑的，它的趨勢很強，那既然活潑我們就要找動能，我們非常重視個股的動能，所以我們把動能加進來，因此叫做台灣IC設計動能，那既然叫動能就是要看它的價格動能，看太長是失去它的意義。所以我們這一檔，我們選擇每三個月去看它的動能，看它的這個價格動能，我們做一次的定審。

黃鈺民指出，台灣IC設計公司受惠台灣產業群聚效益，產值市古率全球第二，僅次於美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片，站在科技需求浪頭之上。台灣IC設計公司不僅鞏固先進製程的領先地位，並持續擴大優勢中，為台股的高獲利族群代表，成為股王的製造機。1987年之後，台股誕生了18個股王皆是代表當時最夯的產業、2009年後的王，包含聯發科、矽力KY、信驊、世芯K設計公司，未來漲勢可期。