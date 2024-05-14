蔡慶龍｜AMD獨家代工大單被它吃下？

提到AI你心裡會想到什麼，想必八成人都是想到輝達，當初黃仁勳來台旋風至今仍然歷歷在目，輝達AI晶片霸主地位已經難以憾動，但你似乎忘了超微蘇姿丰，同時也殺出一片血路，尤其是明星級產FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）是一大亮點，主要應用在無人機、機器人、自動駕駛上，與MCU不同的地方是，FPGA能更好特殊應用積體電路銜接，有利商業上更快推出新產品，也是全球商業電子公司主力開發產品，這些都是超微的亮點。

超微Zen5系列CPU，將在今年下半年進入量產出貨，預計將有內建人工智慧、搭配機器學習最佳化，前端重新管道化，據傳單核心效能提升15％在桌上PC跟NB領域上，都有飛躍性提升，妥妥是AI PC、AI NB相關配備之一。根據目前資料，將會比Ryzen7000（Ryzen 9 7950X）的Zen4還要快40％。值得一提的是Type-C大廠祥碩（8210），獨家承接超微桌上型電腦（DT）晶片組代工大單，對接下來AI PC、AI NB問世，絕對是利多消息，此外祥碩（8210）也有USB4封包交換器產品，根據法說會的資訊，將會先協助既有客戶升級，再來將跨足USB伺服器市場，最後再進入高通道數市場，進一步滿足伺服器規格。

祥碩（8210）今天表現不錯，又將臨2,000元大關，這檔是高階核心會員持股，股價高原因，無非就是市場給予它價值，認同度高自然價格就高，跟著慶龍老師操作，就不會去害怕高價股，只要你學會從高價股身上賺到一個小波段利潤，這個獲利效益會比低價股還要高好幾倍，關鍵在相對低檔買點在哪裡，買有基本面、有明星級產品加持、有市場認同度的股票，是投資長久不敗的唯一方法。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡慶龍提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。