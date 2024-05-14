受寶林食安波及 議員推新埔粄條正名 竹縣府憂客委會跳票

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寶林茶室事件發生後波及粄條，客委會主委楊長鎮推「粄條正名運動」，4月偕同縣長楊文科到芎林吃粄條，並同意補助經費辦理粄條節，縣議員呂宛庭14日在議會總質詢時指新埔粄條全國聞名，並不是芎林，要求儘速辦粄條節，為新埔粄條平反。交旅處長陳盈州指已向客委會提出計畫，很擔心會「跳票」！

呂宛庭說，說到粄條一定想到新埔，寶林茶室食安風暴影響到新埔粄條的聲譽，也影響商家的生意，縣長楊文科與客委會主委楊長鎮到芎林吃粄條，雖然地點是客委會決定，但縣府還是要主動為新埔粄條來發聲！

呂宛庭指粄條和粿條完全不一樣，寶林事件爆發後，教育局第一時間禁止營養午餐供應粄條，詢問目前有恢復供應或增加嗎？縣府向客委會爭取經費辦理粄條節，若經費核定要儘速辦理為新埔粄條宣傳、平反！

教育局長楊郡慈說，寶林事件第一時間宣布學校營養午餐禁止使用粄條，以保障學童食用安全，後續中央證實事件與粄條無關，縣長楊文科4月9日發布解除粄條禁令，5月1日起新竹縣營養午餐恢復使用粄條，縣府和校方將嚴格把關，讓學童安心吃粄條。

交旅處長陳盈州表示，為弭除大眾對粄條的食安疑慮，並重新推廣宣傳客家粄條，該處5 月初撰寫粄條節相關計畫，向客委會爭取補助100萬元經費，在新埔鎮辦理食品安全親子工作坊、粄條嘉年華等活動，期恢復公眾對客家米食的信心，消除負面影響。

陳盈州在會後說，客委會主委楊長鎮到芎林吃粄條時，承諾辦理粄條節經費200萬元，客委會補助100萬元，要在楊卸任主委之前提出計畫，但客委會相關單位人員來電，要求粄條節改在竹北市舉辦，因竹北市與粄條並沒有淵源，該處未修改在新埔鎮舉辦的計畫，因520就要換客委會新主委，目前還未接獲客委會同意補助公文，很擔心會跳票！