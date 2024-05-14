豐邑高雄首案早鳥說明會爆場 5／25緊急加開

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全台房市受惠股市一片走揚，不少熱錢更搭著台積電等產業利多話題湧進高雄；而向來以獨到開發眼光聞名全台的豐邑機構，更為全國唯一連續23年榮獲國家建築金質獎的建設品牌，與全國十大代銷，連續兩年為台灣代銷業評鑑金獎的創意家共同合作，於5/5在高雄翰品酒店盛大舉辦「早鳥築巢說明會」，報名人數急速超額，緊急在5/25加場，也見證高雄房市的強大動能，與豐邑善於洞察市場趨勢的品牌力；活動當天更邀請到知名財經專家汪潔民，為大家分析這波熱潮，存房致富的最佳之選！

專家指出：高雄房市現在只是起點，未來兩年房價至少漲10%

汪潔民指出：「人均GDP累積速度，決定當地決定房價上漲幅度。」台灣2019年人均GDP為2.6萬美元，至今已達7.68萬美元漲幅相當驚人，正是近幾年房價上漲的主因之一。2026年GDP將達約4.5萬美金，等於從2024上升約10%，扣除誤差值，可以預見未來兩年房價至少漲10%！

就目前全國房市來看，高雄房價基期相對低檔，加上政府積極推動大南方計畫；高雄去年遊輪到港數300多艘，在年初更被列為世界必去10個城市之一，全台唯一上榜；政府打房利空釋出，只有高雄未跌反漲…可以想見，無論從產業、觀光、房市等角度，高雄將是台灣經濟奇蹟的再造引擎！

借鏡各大都會經驗，市中心蛋黃理論，房市增值的保證票

建設來了，企業來了，商機來了，接下來就是宜居／移居的房市蓬勃發展，越來越多大品牌建商陸續報到高雄。汪潔民身為高雄人，一路觀察高雄房市，投資心法唯二，一是跟著有錢人走，二是只選蛋黃區！

蛋黃區就像優質股，保值性好，成長幅度快，如台北大安區、台中七期…，在高雄就是前金區！2-3年前平均房價大概在每坪20萬左右，但現在已上漲到每坪40～50萬，相當於漲了2倍，對照這兩年也是暴漲的楠梓，就可看懂蛋黃與蛋白的差異。

豐邑選地哲學，高雄前金區挾亞灣、愛河生活圈，珍稀千坪泳池帝標

豐邑高雄案位於七賢二路、市中一路與賢中街三面臨路的黃金角地，鄰近愛河與亞灣的區段，堪稱蛋黃中的蛋黃；在寸土寸金的市中心，擁有罕見千坪壯闊基地，充分展現豐邑一直備受肯定的選地哲學；更移植飯店美學、泳池禮遇，為高雄鄉親帶來國際級的永續好宅！