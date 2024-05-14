旅遊補助 七星潭水上明月海景城堡旅店也積極參與旅展活動

水上明月即將參與全國多項優惠旅展，推出雙人房6666元超優惠住宿價格。堅強穩固的七星潭水上明月依然穩妥屹立在七星潭的海灣畔，建築時採用適當窗型大小以及加強柱與樑的量體與距離，讓飯店能夠挺過花蓮地震，沒有造成任何建物的問題。地震後我們立即對全館進行檢查，針對電力、水力、戶外設施、指標系統、照明系統、空間動線、噪音、電網資訊、傢俱材質、衛浴設施都進行相關檢查。所有的建築物結構都非常正常。

強化的RC結構，減低搖晃不安感，使旅客安心

從旅店的外觀就能看出充滿結構肌理的建物帶給旅客的安全感。來自高雄的旅行團在4月23日連續的餘震時，平平安安地在水上明月旅店中度過，旅客表示：【感覺在水上明月的夜晚中，感覺搖晃不大，滿安心的】，大家隔天也享用了旅店服務人員精心為顧客準備的早餐，一直到中午11-12點，才離開旅店，返程高雄，滿意的完成了這趟旅程。旅店員工也分享了當日心情：【我們當日其實也是很擔心旅客是否會因為地震而無法待在房間內，因此也立即了準備相關物品和因應措施】，但沒有客人因為地震而來到大廳，我們也沒有接到旅客擔心的電話，感覺真的很棒。

等待觀光恢復中，傳來Trip.com旅遊網給予的花蓮最佳美景飯店好消息

七星潭水上明月在5月份獲得了Trip.com旅遊網評鑑的花蓮最佳美景飯店第一名的好消息。【奢華就是最完美的舒適】，這是我們要提供給所有來到七星潭水上明月的旅客的初心動力，期盼旅客都能有很棒的旅遊體驗和回憶。邁入第3年的水上明月，經歷疫情、地震，我們持續獲得許多獎項，【2022易遊網台灣最美度假飯店及最美景觀房大獎】，【2023食尚玩家最美景觀房、最歡迎人氣大賞】，我們人員平安、建築完善，等待花蓮療傷的日子中，持續著館內各項服務精進計畫。

旅遊補助結合旅展優惠，再次相約七星潭

6月1日起的多項政府旅遊補助及參與國內多次的旅展，【5/24~5/27號在高雄展覽館】、【5/31~6/3、7/12~7/15、8/16~8/19號在台北世貿展覽一館】、【11/1~11/4號在南港展覽館1館】，旅店將積極參與配合政府花蓮觀光恢復計畫，也感謝花蓮縣政府及觀光、旅館公會對於會員的協助，大家共同為花蓮觀光努力。期盼再次體驗花蓮七星潭嵐海之美的旅客，可以蒞臨旅展現場或電話、線上訂購預約。

電話預訂：038-230600

Line訂房：https://hotelmoon.net/lined/ctee1

瞭解更多：https://hotelmoon.net/luxury