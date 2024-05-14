《金融》ETF套利大揭密 「折溢價」賺價差有門檻

【時報記者任珮云台北報導】台股ETF成分股調整時，常讓投資人費神想趁機套利「搭便車」。台新投信量化投資部主管黃鈺民分享有機會「搭便車」的投資心法。

黃鈺民表示，首先，先看ETF追蹤的指數，如果是台灣指數公司所發行的指數，大家可以去台灣指數公司的網站，下載他編制規則，其編制規則裡面，會寫到指數定審的時候怎麼調整，以及調整的資料截止日，調整的生效日，還有所謂的定審的日期。

其次，依照ETF追蹤指數編制方法，去推估他會納入什麼股票，會刪除什麼股票，為什麼會這樣講呢，因為你看到他公佈的時候，他都調整完了，所以你看到他公佈，某一張股票被納入，你要再去買某一張股票，其實已經太晚了，他已經調整完了，因此，我要強調的是說，你只要看到他是公開資訊的時候，這檔ETF的成分股都已經調整完了，所以你是沒有機會可以去做套利「搭便車」。也有很多投顧，他們有時也會出一些報告，推估某一檔ETF更換成分股的內容。

最後要提到的是投信調整成分股的時間，早期發行的ETF規模沒有到那麼大，所以成分股調整，大都是一天生效。所謂的一天生效，你也可以把它想成，叫做瞬間生效。就是說，比如說我們今天5月14日，指數成分股寫5月13日收盤生效，5月13日收盤以前該ETF的成分股就調整完畢。

但現在，因為很多ETF它的規模越長越大，所以說呢，主管機關也擔心，你如果在短時間裡面去做調整，可能會影響到特定股票它的價格的波動，所以現在的指數，可能就設計成比如說三天生效，那三天生效就是分三分之一、三分之一、三分之一，投信就可以分三天來做調整。現在最新的我看到的，還有八天生效，投信可以在這八天每天調整八分之一、八分之一、八分之一，然後分八天去生效。

建議想套利「搭便車」的投資人，找篩選邏輯是相對比較單純一點的，例如0050就是前50大，所以最大50大你很容易去找出來；可是後面比較新的一些指數ETF，他們的邏輯就比較複雜。

比較建議去觀察所謂的「折溢價」套利，「折溢價」套利反而是比較有機會做到的，會比你去從調整成分股中「搭便車」容易一些。只是「折溢價」套利是直接向投信申購交易，且金額的門檻較高，有的是一筆至少要500張，若以一張1萬元計，一筆就要500萬元，操作的方式，就是當你看到某一檔ETF出現較大幅度的溢價時，就可以向投信於初級市場申購後，再於次級市場買出，套取溢價的價差。