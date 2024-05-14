亞聚：LDPE主供內銷 EVA靈活調整產品組合

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亞聚（1308）14日舉行法說會，亞聚表示，營運仍維持全產全銷，在需求緩步回溫、原料波動趨緩，將伺機靈活調整產品組合，爭取收益能量。其中，LDPE因國際經濟復甦緩慢，上半年需求未見明顯改善，將以內銷市場為主，需求相對穩定。

此外，光伏EVA需求依然熱絡，大陸2024年裝機預估維持或小幅成長。塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，將積極開拓大陸地區以外塗覆級市場，另視塗覆級與發泡級價差，靈活調整產品組合。

亞聚四套高壓釜式生產線，共計15萬噸，產品包括LDPE （淋膜級／射出級／ 薄膜級)以及EVA(高端發泡級／淋膜級 ／光伏級／電纜線級）。去年2023年台灣LDPE需求量16萬噸，亞聚約佔18％。

亞聚EVA Lami銷售量占比31％、EVA PV 銷售量（光伏）21％。其中，Lami EVA為亞聚主要經營之產品，市場供應廠家有限，價格波動不似發泡、太陽能大，去年銷售量年增39％，銷售量創歷史新高。

展望上半年營運，亞聚認為，以巴停戰協議進行中，FED第二季不會降息，全球經濟復甦緩慢，高油價維持不易。乙烯因預期遠洋貨將於4月開始到貨，價格開始下跌，而醋酸乙烯隨著裝置檢修完成，加上新產能30萬噸醋酸乙烯生產，且EVA廠預計集中於四、五月檢修，預期供應較為寬鬆。有助舒緩成本壓力。

此外，PE新增產能以HDPE／LLDPE為主，釜式法新產能以生產EVA為主，塗覆級LDPE新產能非常有限。亞聚LDPE以供應內銷市場為主，需求相對穩定。

亞聚指出，光伏需求依然熱絡，大陸2023年光伏新增裝機216GW，比去年同期增加148％，2024年裝機預估維持或小幅成長，預期行情波動幅度不會太大。

塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，將積極開拓大陸地區以外塗覆級市場，目前大陸以外佔比約20％，另也視塗覆級與發泡級價差，靈活調整產品組合。