雄獅、微軟開講 「中小企業知識學苑」助攻永續競爭力

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為持續協助中小企業因應產業趨勢並提升整體產業競爭力，北市產業局於14日舉辦「臺北市中小企業知識學苑系列課程啟動記者會」活動，113年度以「AI 培育．共築永續」為主題，邀請北市中小企業即日起踴躍報名今年度的「AI應用培育」及「永續人才培育」課程，並邀請雄獅旅遊、台灣微軟等企業重量級講師與會。

今年AI課程將開設3梯次不同應用主題之課程包含「ChatGPT提升工作流程」、「打造AI行銷助手」、「ChatGPT整合客服智能服務」，協助中小企業實際將AI工具結合或導入企業平台或系統，優化企業營運指標；永續課程方面也將擴大培育至少200人次，其中今年度更將首度開設深度培育課程，提供包括國際氣候治理、國際淨零排放規範、永續揭露準則與綠色金融規範等，讓中小企業完整掌握國內外永續趨勢 提前佈局永續競爭力。

產業局表示，為強化北市中小企業競爭優勢，以呼應產業期待與接軌國際的產業競爭力，產業局每年皆根據產業需求與趨勢，滾動調整知識學苑系列課程內容；其中112年度，與台灣永續能源研究基金會合作開設企業永續人才培育課程，協助91位學員取得包括國際永續績效評量準則、CSR永續報告書與個案分析等初階認證，另外在數位培育課程，也開辦運用網路社群行銷與ChatGPT輔助技術等相關課程，協助參訓企業整體營業額平均成長26％，相關數位線上流量整體亦成長達118％，並且有中小企業分享在參與課程後公司訂單量提升近70％，粉絲貼文互動流量成長了54倍，顯示透過各項數位工具，特別是AI應用，已成為企業業績躍升的好幫手。

今日活動現場亦邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使、台灣微軟花凱龍首席技術長等多位產業代表出席，並邀請去年參與永續培育課程的亮點企業雄獅旅行社林東封總經理、丁成福總監，及參與數位課程的亮點企業恩錸富國際有限公司廖秋欽總經理到場，分享參訓後的心得與成果，並期許企業代表多多把握參與今年度的培育課程，以具體跨出提升企業競爭力的關鍵第一步。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使則提到，企業社會責任的觀念已深入企業經營與管理層面，因此有更多人願意投入到永續發展的領域當中，今年度永續課程，正是讓中小企業有機會學習相關知識，提高對永續發展的認知，並且成為推動企業永續發展的中堅力量。台灣微軟花凱龍首席技術長也補充中小企業透過結合AI技術，能在創新與價值創造上達到新高度，這將使得參與的中小企業能夠精確對應市場需求。

隨著近年全球AI技術的日趨成熟，各界都開始關注到無論企業規模大小，只要規劃及運用得宜，AI應用都能為企業帶來一定的商業價值；此外，企業如何在營運提升過程中，考量與環境和社會的兼容發展，亦是中小企業需積極面對的課題。臺北市政府產業局中小企業知識學苑系列課程，即日起開始受理永續及AI課程報名。