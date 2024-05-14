愛看戲的別錯過！6場國寶級劇團彰化接力登場

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今年彰化縣政府與國立傳統藝術中心聯手辦理「傳統藝術開枝散葉民間劇場重塑計畫」，邀請6個優質菁英戲曲團隊下鄉演出，首檔於5月17日至19日在北斗奠安宮停車場登場。彰縣府表示，6場都是僅演出1場次的限定表演，愛看戲的鄉親千萬別錯過。

拿著椅寮，來到廟埕坐著看戲！ 彰化縣長王惠美指出，野台戲在台灣傳統戲曲中占有一席之地，是農忙之後的休閒娛樂精神調劑，也早期台灣社會很多人的共同記憶，國立傳統藝術中心用心保存傳統戲曲，嚴選團隊下鄉演出，讓更多人來了解台灣傳統戲曲。

去年彰縣府與傳藝中心合作舉辦的6場次的傳統戲劇演出場場爆滿，在眾多戲迷引頸企盼下，今年又將舉辦6場次演出，演出團隊都是國內知名劇團國寶級的藝師。

頭3場將在5月17日至5月19日連續3天晚上7點，在北斗鎮的奠安宮停車場熱鬧開演，有入選國家文化藝術基金會TAIWAN TOP演藝團隊的光興閣掌中劇團演出，以及孫榮輝團長創辦的一心戲劇團、郭春美團長率領的春美歌劇團。

壓軸檔3個場次於10月4日至10月6日移師到埤頭合興宮演出，真雲林閣掌中劇團、秀琴歌劇團和鴻明歌劇團輪番上演。彰縣府還規畫「看好戲集章換好禮」，到場觀戲可獲得「可愛動物造型筆」，每場次限量1000支，送完為止，只要看戲集章2場次，可獲得精美小禮物。

國立傳統藝術中心副主任陳修程表示，去年與彰縣府合作愉快，彰化是台灣重要的文化古城，今年傳藝中心精挑細選出6個優質團隊，將在北斗鎮、埤頭鄉帶來6場精彩的戲劇表演，希望大家都能來彰化重溫在廟口看戲的美好時光。