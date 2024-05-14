520政策題材卡位行情 提前上演

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投組表現：

陽明（2609）表現最佳，運價持續強勢大漲，盤中漲停再創反彈新高

復盛應用（6670）表現最差，短線漲多拉回，股價小幅拉回

盤勢預測：

周二台股提前上演520慶祝行情，開盤小幅開低後，盤中在台積電由黑翻紅帶動下，指數緩步墊高，尾盤更在廣達、鴻海、台積電與聯發科同步拉尾盤，指數收在20,985點的歷史新高，上演軋空外資行情。

周二台股電子股重新回溫，AI PC與矽智財領軍上攻，華碩、世芯-KY、M31與巨有科技強勢表態，搭配大型電子權值股轉強，雖電子成交比重僅50％，但仍推升台股轉強創高。傳產族群仍由航運族群吸金表現亮眼，但盤中走勢稍見震盪，萬海盤中翻黑，但無礙航運族群維持強勢輪動。政策股則由軍工族群接棒轉強，盤中多檔亮燈漲停，提前上演520政策題材卡位行情。

周三台股觀察台指期結算走勢，權值股反應財報與法說會，觀察長榮與鴻海表現。族群留意滾量上攻的航運股盤中表現，軍工、生技、綠能、觀光與車用則以盤中資金流向，決定順勢操作族群。電子股則觀察AI PC、矽智財、機器人、矽光子與遊戲族群。

投組表現：

連宇（2482）表現最佳，股價強勢上攻大漲近5％，第一季每股獲利0.71元，毛利率較去年同期大增22.75％，股價強勢噴出。

長榮航（2618）表現最差，第二季客貨運展望俱佳，客運即將來旺季且客運有望一路成長至第四季傳統旺季。

盤勢預測：

周二市場對本周將公布的通膨數據感到憂心，而聯準會官員表示在通膨明顯下降前，將持續維持高利率，台股電子三雄齊拉抬，推升台股再創新高20994點，加權指數終場上128點收20985點，成交量增至4692億，電子族群成交比重降至五成，權值股吸引資金匯集，OTC指數終場小漲0.83點收247.95點成交量增為917億，中小型股止穩訊號已出現，權值股續上攻將為中小型股創造上漲空間。

周二美股高檔震盪道瓊止步連8紅，紅海危機造成運力減幅超過預期，貨櫃三雄持續上攻，航運族群漲幅＋2.16％成交量達1,100億，華碩Q1財報佳強勢亮燈，帶動AI PC族群、AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、機穀、矽光子概念等強勢上攻，IC設計、IC封測、PA、光學鏡頭、RFID、汽車零組件、車電相關族群等走強，政策作多軍工概念持續上攻，重電族群盤中轉強，觀光餐旅、電競及遊戲族群旺季將至交投持續加溫。

周三市場屏息以待重要通膨數據公布，生產者物價指數(PPI)年增預期2.2％高於前值， 目前市場人氣指標航運族群留上影線能否持續攻擊，AI PC族群、AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、機穀、矽光子概念等是否續強，IC設計、PA、光學鏡頭、汽車零組件、車電相關族群等是否續攻，攸關台股能否再創高之關鍵，520行情加溫，留意軍工概念及重電族群漲勢擴散至營建營造及電線電纜族群的機會。

投組表現：

燿華（2367）表現最佳：低軌衛星需求持續成長，量價齊揚持續看好

台南（1473）表現最差：創高後量縮整理，後市看好

盤勢預測：

台股開低走高，終場上漲128.14點，收在20,985.85點，成交量4692.58億。類股方面，電周邊類股表現最佳，漲幅3.06％，營造類股表現最差，跌幅2.65％。權值股方面，台積電上漲6元，漲幅0.73％，收在825元；聯發科上漲40元，漲幅3.59％，收在1,155元。

展望後市，加權指數今創收盤高，且本周月均線即將翻揚向上，對多方有正面幫助。櫃買指數回測大量低點支撐，能持續守穩支撐就能持續上漲，多頭格局就會持續運行，但台股依然處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，傳統產業中明顯看到資金從資產營建股流出，轉往航運類股，但從過去重電、資產營建類股可觀察出，當資金過度集中在某一產業後，要格外注意資金移轉的後座力。現階段持股不宜過久，應短進短出有賺就走。另外，電子資金占比目前偏低，但是這情況終將回歸電子股為主流，首選族群關注CoWoS設備像是牧德、德律、群翊。6／4即將迎來台北國際電腦展，相關的一些標的是可以留意的。

投組表現：

燿華（2367）表現最佳，營收成長正向激勵，股價沿均線上漲。

耿鼎（1524）表現最差，突破區間後回測月均線。

盤勢預測：

周二受市場觀望周三美國消費者物價指數(CPI)影響，全場在平盤之上狹幅震盪，電子股成交比重降至50％以下，營建股成交比重則回歸以往常態回落至2~3％之間，航運成交比重則大幅拉高盤中一度將近30％，中盤過後航運三雄(長榮、陽明、萬海)短線獲利了結賣壓湧現，但台積電(2330)與鴻海(2317)適時吸金走強，尾盤收漲距離 21,000點僅一步之遙，重電與電線電纜等非電族群持續弱勢整理，指數來到 20,883點前高附近，中長線資金觀望氛圍濃厚，短線可留意AI伺服器四月營收佳個股。

周三指數在前高附近容易陷入狹幅震盪，主攻部隊的電子需恢復人氣方能群起上攻，未來只要台積電(2330)與鴻海(2317)再發力上攻，指數即能站上 21,000點，但整體多頭需有良性輪動方能維持多頭氣勢不墜。營建族群多數呈現沿著月均線緩步上攻格局，但漲多拉回修正乖離測試中短期均線在所難免。AI伺服器族群也難以維持整盤強勢走勢，持有的建議續抱。近期則留意四月營收佳個股拉回均線附近守穩的買點。