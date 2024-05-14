《貿易》印度、孟加拉經濟旺 貿協南亞拓銷團拚1600萬美元商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】根據國際貨幣基金(IMF)預估，印度今年的經濟成長率將達到6.3%，領先全球其他經濟體；而孟加拉於2023年獲得IMF同意放貸47億美元，使經濟反彈回升。為協助台灣企業掌握商機，由經濟部國際貿易署與外貿協會辦理「2024年南亞拓銷團」於5月中上旬期間，深入印度商業中心孟買、東印度加爾各答和孟加拉達卡進行拓銷及參訪活動，加速拓展在該區的業務版圖。2024年南亞拓銷團聚焦於電子製造、智慧解決方案、汽車零配件、生技醫療等當地正蓬勃發展的產業，計15家企業共同參與，三站的洽談會吸引近300家印度及孟加拉企業參加，創造超過1600萬美元的商機。

受惠於供應鏈移轉，印度將成為智慧型手機等電子產品的製造中心之一，加上印度政府多項改善經濟基礎建設的措施，讓印度具有龐大市場商機，值得我業者前往拓銷；而孟加拉則在疫情之後，成為南亞經濟體中發展最快速的國家之一。

此次參團的華灣國際有限公司主要提供印刷電路板的零件和技術服務，該公司表示，印度的電子製造發展迅速，印刷電路板的市場需求極大，本次參團可說是收穫滿，例如，印度商HLBS想購買該公司的電路板和線材組件，並約定6月來台訪廠，華灣國際亦將提供擴充 「表面黏著技術」 製造的技術支援；印度買主也向我團員毅承公司表示，印度的鋼材需求極大，急需像台灣這樣可供應高品質鋼品的業者；印度經濟的高度成長也帶動消費增長。

孟加拉在汽車零配件和家電產品也具有商機潛力，例如明昌油封公司表示，此次孟商Moshco International現場下單2萬美元之汽車油封產品；此外，上洋公司洗衣機產品吸引孟加拉最大家電製造商Walton，想要與其合作商用洗衣機市場。

外貿協會除透過拓銷團為台灣業者爭取商機外，並將在7月8日至10日於新德里辦理旗艦型印度拓銷活動「2024年印度台灣形象展。