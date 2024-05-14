道交條例修正三讀4違規可檢舉 民團：道路設計需改善

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

立法院今三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，限縮民眾檢舉交通違規項目，但騎機車未戴安全帽、在人行道與行人穿越道違規臨停、不依順行方向停車、占用身障車位等，仍開放檢舉。對此，職業駕駛團體與路權團體皆給予肯定，但路權團體也提到，交通違規主要問題仍在道路設計，盼未來明確改善。

針對《道交條例》修正今三讀通過，台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，工會給予肯定，感謝立委們體察民情，快速完成三讀修正。去年起，工會立場就是針對路口、公車站10公尺及併排臨時停車3項非自願違規樣態向政府反映，因這對職業駕駛來說並非主動違規，是因道路交通設計不良，以及乘客、營業行為特殊產生的違規。

李威爾強調，不是職業駕駛不願遵守，而是現行道路設計、消費者叫車模式，使司機無法遵從，今算是階段性的結束，也感謝交通部長王國材親上火線與民間溝通。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧提到，原預計10項違規樣態取消民眾檢舉與記點，最終在許多單位抗議下，人行道與行人穿越線及身心障礙停車格的臨停與違停最終被排除，讓他們看見國家對行人用路環境安全及弱勢權益的重視，相信違停在人行道應非職業駕駛的需求。

對於騎樓也應維持檢舉記點的討論，她說，很遺憾最終結果仍取消檢舉記點，他們理解在中南部騎樓與北部有不同樣態，短時間難強制汽機車退出，期待未來能透過國土署4年400億元的計畫及甫通過行人交通安全設施條例的規範，加強人行道建設，讓行人至少有條安全路能走，別因騎樓停車問題而逼不得已走在車道，徒增危險。

陳愷寧提到，交通違規主要問題仍在道路工程不夠完善，路側多沒設計臨停及上下貨空間，使駕駛與乘客長期習慣違停，仍期待政府盡速透過道路改善，讓駕駛與行人都能在馬路上擁有良好道路環境，目前交通部也承諾每2個月會與地方政府開會討論改善，聯盟也會一起參與協助提供建議。她也希望交通部能明確給出道路設計改善的目標時間，並承諾未來在改善完成時，原先執法力道能恢復，讓併排停車、快車道停車等許多危害交通安全的違規樣態能有效減少。