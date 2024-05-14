角子共玩與大富翁獨家聯動　活動狂送多項好禮

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隆中網絡旗下休閒老虎機手遊《角子共玩》今日宣布，與童年經典遊戲《大富翁》攜手合作，推出全新聯動活動，狂撒百萬豪禮，讓玩家感受富豪的任性魅力。

經典童年遊戲《大富翁》與休閒老虎機領導手遊《角子共玩》的聯動活動以「全台人民富起來」為主題，為玩家帶來無限驚喜。活動期間，玩家只需下載《角子共玩》，參與《角子大富翁挑戰賽》，瘋狂Spin、召喚神明，贏得最多餃子元寶，即有機會獲得高檔的歐洲來回機票卡、純金骰子卡、foodpanda美食金卡、7-11禮券卡等豪華獎品。

除此之外，角子共玩更與foodpanda合作推出「一等換一元美食金」活動，玩家只需在5月30日前透過foodpanda活動頁下載遊戲，並完成等級達到200等任務，即可立馬獲得200元foodpanda美食金卡，享受海量好禮。

此外，為了歡迎新玩家的加入，角子共玩還推出了豐富的禮包。只要下載遊戲，即可獲得大富翁角色寵物蛋，玩家可從孫小美、錢夫人、沙隆巴斯中任選想孵出的角色，享受各種Q萌表情與動作，每一角色還有四款造型，趕快來蒐集吧。

角子共玩每兩週上一款新機，以優質內容與豐富機台廣受全球各地玩家喜愛，全球用戶已突破5百萬，更屢獲三星Galaxy Store台灣推薦遊戲及下載榜第一名，此次與大富翁聯名，雙方團隊秉持提供玩家最極致體驗的共識，成就一系列不論喜歡大富翁或老虎機遊戲的玩家，絕對都能找到樂趣的活動更多活動訊息，請至角子共玩遊戲內(雙平台下載連結：https://go.onelink.me/LfKe/i1d5d86z)或FB官方粉絲團查詢。