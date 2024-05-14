《半導體》NAND市場回歸健康 群聯H2營運拚轉強

【時報記者王逸芯台北報導】群聯(8299)法說過後，昨(13)日苦吞跌停，今(14)日開低震盪，股價於早盤後一度差一檔跌停，其後跌幅收斂，終場收跌6.25%、報在585元。展望第二季，為消費性產品處淡季，但預估NAND價格將持續上升，且下半年也可能再溫和上漲，加上aiDAPTIV在快速建立良好的生態系後，群聯下半年營運動能可望明顯轉強。

群聯第一季合併營業收入淨額為165.26億元，季增加4.9%、年增加64%；合併本期淨利為24.2億元，每股盈餘為12.02元。

群聯執行長潘健成就認為，由於NAND原廠自年第一季開始已恢復正常獲利，目前NAND的市場價格如果趨於穩定，對整體NAND產業的供需將是比較健康的；反之，如果NAND市場價格在短期內急速上升的話，將可能抑制終端系統用戶的NAND儲存容量，而造成泡沫化。

潘健成表示，因為NAND原廠在短期內推升市場價格，的確對消費型的NAND儲存需求有所影響；然而群聯廣泛的布局NAND儲存應用，包含工控系統、電競主機、車載應用、企業級SSD、以及近期擴大推廣的群聯獨家專利AI方案「aiDAPTIV+」等各種Design-in依舊持續如火如荼的進行中，均有效的提升群聯在各種非消費型應用的市占率及貢獻度，進而穩定群聯未來 長期的整體營收與獲利。

2022年第二季起起全球受戰爭、通膨、升息等不利因素干擾，終端市場需求驟降，高通膨低需求的情況形成，使NAND價格持續下跌，且跌破原廠的現金成本產生虧損，原廠在經過5個季度的虧損後，自去年第四季開始陸續減產及調降資本支出，使NAND市場回到健康的水平，今年第一季原廠已開始轉虧為盈了，包括三星、HK Hynix、美光、WD都出現小幅獲利，市場擔憂原廠因此開始增產，但考量NAND市況穩定的發展，原廠將把價格控制在合理且能獲利的水準之上，儘管第二季消費性產品處於淡季，但預估NAND的價格將持續上升，且下半年也可能再溫和上漲，加上aiDAPTIV在快速建立良好的生態系後，下半年可望有強勁的動能，以及工業產品在第二季落底後，下半年將回升，PCIe Gen 5也於第三季開始出貨貢獻營收，都將扮演群聯下半年的重要營運動能。故法人預估，群聯第二季營收、獲利將類似於第一季表現，但會較去年同期大幅成長，單季每股獲利上看約11元。