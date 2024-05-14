《鋼鐵股》陸低價鋼報價縮手 中鋼6月開平高盤止2連平

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)周二召開一一三年六月份月盤鋼品盤價會議，會中決議六月份月盤各項鋼品內銷盤價調整金額，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)均調漲每公噸300元，止步連兩平；電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)則持續持平盤價。中鋼表示，國際鋼市穩中向上，尤其大陸低價鋼材報價縮手，有利導引鋼市氛圍向上，中鋼六月份月盤產品以平高盤開出，同時搭配多元配套措施，確保下游客戶出口接單量能。

全球經濟維持緩步復甦基調，OECD於五月初發布全球經濟成長率至3.1%，為今年以來第二度上修。受惠終端客戶回補庫存帶動台灣出口動能增溫，主計總處公布台灣第一季經濟成長率為6.31%，為近三年單季最佳表現。

鋼鐵需求方面，中國大陸刺激經濟政策逐漸發酵，第一季經濟成長率達5.3%，製造業活動加溫，國統局發布四月份製造業PMI為50.4，連續兩個月處於擴張區間；美國第一季經濟成長率放緩至1.6%，然消費者支出與投資表現穩健，終端市場消費動能續存；台灣四月出口年增率達4.3%，連續六個月年比呈現成長走勢。

鋼鐵供給方面，世界鋼鐵協會統計全球三月份粗鋼產量同比減少4.3%，中國大陸鋼廠減產有成，鋼廠與社會庫存同步下滑，因應第二季逢印度大選季節，印度鋼廠預計減產達百萬噸，有助舒緩供給壓力。

鋼鐵原物料方面，中國需求前景轉佳帶動鐵礦砂價格重回每公噸115~120美元區間，較四月份低點回升超過20%，煤礦價格上漲突破每公噸240~245美元，BDI散裝指數自五月以來亦上漲超過30%，原料成本支撐鋼價欲小不易。鋼鐵行情方面，歐洲鋼廠近期接連宣示漲價，東南亞市場已現反彈契機，台塑越南河靜鋼最新盤價擺脫近期跌勢；寶武、鞍本鋼廠六月份平板類售價均以平高盤開出，有助鋼市信心轉強，加上近期中國官方加強取締非法買單出口，致大陸低價鋼材報價縮手，有利導引鋼市氛圍向上。

全球經濟溫和復甦，製造業訂單處於逐漸回升階段，有利目前中低庫存水位的回補需求釋出，考量國際鋼市穩中向上，中鋼續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，六月份月盤產品以平高盤開出，同時搭配多元配套措施，確保下游客戶出口接單量能。