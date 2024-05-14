瓦城首季營收15.37億、創單季新高 EPS2.52元

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連鎖餐飲集團瓦城泰統集團（2729）受惠內需餐飲市場暢望與展店效益，加上節慶檔期帶動聚餐商機，第一季合併營收15.37億元、年增5.27％，再創單季歷史新高，營業毛利7.8億元、營業利益1.17億元、歸屬母公司稅後純益為0.90億元，毛利率及營業利益率分別為50.72％及7.63％，每股盈餘為2.52元。

展望後市，瓦城既有品牌將持續拓點展店，並以中式連鎖餐飲「時時香」及「1010湘」雙品牌，以及全台最大泰式連鎖品牌「瓦城」為展店主力。此外，集團今年將再推出2個全新餐飲品牌，提供顧客更多樣化的選擇，並透過對各商場及商圈的精準評估，發展最適店型與品牌，2024年目標於全台開出20至25家新店，後續動能有撐。

因應人力、食材與物料及租金等營運成本持續攀升，瓦城泰統集團近三年來將首度調整價格以反應成本，並自5月21日起調價，瓦城3.8％、非常泰2.9％、時時香3.0％、1010湘4.5％、大心4.5％、YABI 3.1％、樂子the Diner 9.4％，七品牌餐點價格，平均漲幅約為4.5％。月月及甫開幕的BOBO則不會調價。

瓦城今年首季已開出二家新店，分別為台中誠品480店之「非常泰」與「1010湘食堂」，進入台中全新商場誠品生活480，搶攻台中七期商圈人潮，持續以多品牌策略，深耕至全台重要百貨商場。瓦城第二季集團展店計畫不停歇，中式餐廳品牌「時時香」繼5月1日插旗桃園新光三越站前店，6月將進駐台中三井購物中心開展新門店，並將於5月份開出新台菜品牌，持續擴大市場版圖。第二季有母親節、端午節檔期和端午粽外賣商機，有益於挹注來客和營收，推動第二季表現將更上層樓。

瓦城集團日前獲在台灣連鎖暨加盟協會舉辦的首屆「服務金賞認證」國際專業評鑑，通過服務款待力、基礎運營力、賣場力、銷售力及團隊服務力五大評核面向，獲第十一屆「2024服務天使獎」肯定。