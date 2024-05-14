板橋富豪社區都更核定 居民自力重建最快明年動工

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新北市都市更新處8日核定發布實施板橋富豪社區都更案，該社區基地面積千餘坪，因2019年被認定為海砂屋，有重建急迫性，由住戶採自力都更方式重建，最快2025年上半年動工，預計2029年5月完工，該案也獲都更三箭政策15％容積基準加給，更新後將回饋200餘坪的公共托老中心。

板橋富豪社區位於中山路二段，現況為屋齡超過30年的5層樓鋼筋混凝土造建物，戶數共68戶，基地面積約1045坪，但2019年時被認定為海砂屋，房屋傾斜、樓板剝落有重建的急迫性，不過沒有建商進場，因此住戶決定採自力都更方式重建，從前期整合到送件審議，經新北市都更推動辦公室提供諮詢，並轉由都更處輔導。

由於該案基地位置符合新北市都更三箭政策當中「主幹道沿線都更」，額外獲得15％基準容積加給，使得基準容積從300％提高至345％，未來更新後將興建3棟地下4層、地上15及19層的住商混合大樓，可提供206戶住宅單位，並回饋約237坪的公共托老中心，提供社區周邊老人照護服務。

此案更新會在社區內設置都更辦公室，藉由理事長帥理監事定期在辦公室協助解決住戶之都更疑問，建立溝通管道以取得住戶最大的共識，另在審議過程中委託建築經理公司擔任全案管理者，同時協助財務籌措及工程興建等事項，增加後續興建穩定性也增加住戶同意誘因。

都更處長林炳勲表示，因海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府除了加速海砂屋都更案件審議進程外，針對海砂屋提供「挺安全方案」免費鑑定補助，亦有防災都更2.0專案計畫給予重建容積1.5倍。此外，市府也與住都中心推動危險建築物580專案計畫，社區取得5成重建意願後即可申請。