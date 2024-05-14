待產 生產安全又舒適 童醫院打造AI智慧產房

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童綜合醫院持續更新精進尖端設備，為了完善守護母胎安全，產房全面再升級，打造舒適又人性化的「智慧產房」。今日舉辦智慧產房開幕剪綵典禮，台北中山醫院鄭博仁教授、國泰醫院婦產科周靜玉主任特地撥冗參加，許煥澤婦產科也由萬星言護佐出席共襄盛舉，一同見證童綜合醫院婦產部再度邁入新的里程碑。

童綜合醫院婦產部產科魏添勇主任表示，這次產房再升級，重點是導入人工智慧中央系統，促使待產時各項生理資訊可連動傳送至護理站，AI智能管理讓醫護人員能直接在電子白板看到產婦的狀態，醫師也可以隨時用手機監測胎心音是否正常，當發生異常時，第一時間即會馬上出現警示訊息，大幅降低生產風險，也讓孕媽媽安心待產。

為了提供產婦更優質的待產空間，更設置了樂得兒產房，單人床的隱私空間，整個生產過程也能由家屬全程陪同。另外，樂得兒產房內的產床具有特殊設計，可以由待產床調整為產台，讓面臨分娩的產婦從、生產、產後恢復期都在同一個房間與同一張床上，不用再忍著疼痛不適而移動到分娩室產台，人性化設計符合產婦需求。

婦產部劉錦成主任指出，生產是極具風險的一件事，早期醫療技術不發達，產婦時常冒著生命危險生下孩子，即便是醫學科技進步的現代，風險仍是存在，只能預防或減少生產風險的發生。傳統產房要確認產婦與寶寶的健康狀況，只能仰賴於醫師及護理師巡房，但也因為只能依靠人力，資訊無法即時更新。

童綜合醫院有鑒於此，全面更新設備，引進智能管理系統，藉由AI的輔助，產房護理站的智慧電子白板與護理控台、待產孕婦的床邊照護資訊系統，可提供各項生理數據監控以及詳細的衛教資訊，即時監測全面守護母胎安全。也設置具備完善醫療服務及專業配備的樂得兒產房，一條龍服務，讓媽媽在安靜、舒適的環境中放鬆無壓力的待產、生產，產後更可以立刻進行母乳哺餵，直到狀況穩定才移至產後病房，提高生產過程的舒適度。

童醫院婦產部提供的不只是產科的照護，針對婦科疾病、婦科腫瘤與癌症、不孕症等相關專科皆提供符合醫學中心的診察與治療規格，並由專業的醫師團隊結合先進的醫學儀器與科技，協助有需要的女性規劃檢查及治療流程。

童敏哲總院長表示，童醫院守護女性健康從不間斷，持續更新最優質的軟硬體設備，除了疾病治療，產婦全方位照護也不斷提升，讓生產更加安全有保障。醫院也不斷積極推動智慧醫療的導入，運用AI技術來提供就醫民眾更精準的治療與照護，優化整體醫療服務過程與品質