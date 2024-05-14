《其他電》貿聯-KY首季EPS3.56元 現金滿袋助業務增長

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【時報記者張漢綺台北報導】貿聯-KY(3665)公布第1季財報，單季歸屬於母公司業主淨利為5.8億元，年減7.53%，每股盈餘為3.56元，貿聯-KY已連續6個季度保持正自由現金流，平均每季都超過10億元以上正現金流入，有助於強化現金儲備，並策略性地將其投入於全球業務增長。

貿聯-KY第1季合併營收為124.26億元(3億9511萬9000美元)，歸屬母公司業主淨利為5.81億元(1846萬5000美元)，每股盈餘為3.56元(0.1131美元)。

貿聯-KY表示，往年第一季常因季節性因素營收季減，但隨著我們進入新的成長階段，今年第1季營收出現難得的季成長，工業用業務繼續成為我們最大組合佔比，毛利率回升至26.34%，而且本季營收比前2年共3次出現毛利率大於26%時期要低10億元左右，我們嚴控費用，費用已連續9季保持在20出頭億的低水平，營業利益率上升至8.86%，隨著轉型成功，管理效率、市場地位與競爭優勢開始在我們的成績單顯現。

就各產品線來看，貿聯-KY表示，資訊數據部分，周邊設備開始顯現出止穩的跡象，高性能計算(HPC)將成為今年這個領域的主要動能；在車用方面，鑑於目前電動車領域的持續修正，公司對短期前景持保守態度；至於電器部分：新產品發佈將推動這一領域的增長，新的熱泵專案需求也開始回溫。

貿聯-KY表示，公司持續還債讓財務成本繼續下降。已連續6個季度保持正自由現金流，平均每季都超過10億元以上正現金流入，有助於強化現金儲備，並策略性地將其投入於全球業務增長、擴展公司的技術能力以提升價值鏈地位，並開發開發新產品和市場，以進入更多成長動能的新成長階段，並回饋公司長期股東。