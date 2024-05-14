2大外送平台擬併購 工會關切外送員去留 盼完全接收

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Uber Eats今天宣布將併購foodpanda台灣外送事業。外送產業工會表示，最關切的議題是外送員去留，希望Uber Eats完全接收foodpanda外送員，目前平台未對外送員有任何承諾。

Uber Eats台灣總經理李佳穎宣布，已簽署協議，併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。

Uber Eats台灣總經理李佳穎今天宣布，已簽署協議，併購Delivery Hero旗下 foodpanda台灣外送事業。

foodpanda透過聲明表示，這項協議還須經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前，foodpanda的各項服務皆維持不變。

全國外送產業工會顧問蘇柏豪接受媒體聯訪時表示，擔心外送員權益受到影響，畢竟從2家廠商變成1家獨占，最主要怕報酬部分收到影響，原本願意加碼變不加碼，甚至變成砍工資的狀況。

蘇柏豪強調，未來最關切的議題就是外送員的去留，希望foodpanda所有外送員都能進入Uber Eats，這是工會最基本的要求。他也擔心，原本外送員有2家平台可選擇，剩下1家後，平台的要求只能有yes or no選項，對外送員不利。

蘇柏豪指出，近幾年來2大平台都在砍工資，若未來只剩1家獨大，會不會砍得更嚴重；外送員的薪資近幾年已經降到接近谷底的情況，外送員們也會擔心，只剩下1家是否會無限砍薪。

蘇柏豪說，由於消息剛發布，目前平台沒有對外送員有任何承諾，工會只能靜觀其變。

對於餐廳業者，蘇柏豪認為，原本2家平台可以有選擇性，未來只剩1家獨大，餐廳會擔心是否增加抽成，消費者也會擔心外送費調漲，這些也需要公平會進一步關注。

蘇柏豪提到，工會一直希望推動外送專法，未來若只剩1家主要平台，對專法的協商可能相對有利，希望對推進修法能有所助益。

蘇柏豪分析，雖然Uber Eats提出收購foodpanda，最後能否成功還待觀察；台灣的民眾不是很能接受單一業者獨占市場，還是希望能有競爭者，後續仍可再看是否會有其他平台進駐。