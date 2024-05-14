老賴茶棧與進擊的巨人跨界出擊　四款限定飲品搶市

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台灣知名手搖飲品品牌老賴茶棧今日宣布與全球暢銷漫畫《進擊的巨人》合作，推出四款限定飲品，以迎合廣大漫畫迷的口味和喜好。期間購買限定品項，即享第2杯9折優惠，此外，還推出2款《進擊的巨人》加購周邊商品，以及人物立牌蒐集之線下活動，有機會抽到《進擊的巨人》聖地日本福岡的來回機票。

這次合作將《進擊的巨人》中的經典角色和場景融入飲品創意之中，帶給消費者獨一無二的視覺和味覺體驗。其中，無酒精成分的「紅酒」和「雷夢紅酒」以其色澤鮮艷和獨特口感引人注目，適合想要小酌一下的上班族。而「冰團抹茶凍拿鐵」和「冰團珍珠抹茶凍拿鐵」則以其奶香交織的茶香和彈Ｑ口感吸引了咀嚼控的注意。活動期間在老賴茶棧購買飲品，單筆消費滿$100即可加購周邊商品，「巨人購物袋」加購價$159、「調查兵團飲料提袋」加購價$139，每人每筆消費最多加購兩樣商品。

在《進擊的巨人》中，人類為了躲避巨人的攻擊，躲入三道城牆之中，這次老賴茶棧也舉辦線下活動「牆外世界情報蒐集」，為了讓粉絲們更多地參與，只要在任何老賴茶棧購買《進擊的巨人》聯名飲品，並與門市擺放的《進擊的巨人》人物立牌合影，分享到社群媒體後，即有機會參加抽獎活動，贏得豐富獎品，其中包括台北福岡雙人來回機票等大獎。