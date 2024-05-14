台北市長照政策何時達標？聯醫預計2026增至4百餘床位

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台北市長蔣萬安競選時提出「長照三箭」政策，承諾6個月增加500床聯醫長照床，如今上任1年半僅增設110床，北市聯醫總院長蕭勝煌坦言，短時間500床政策勢必跳票，聯醫扮演的是急性病床角色，若因為長照床壓縮到急性床，對民眾就醫也不公平，聯醫會有計畫的持續布建，預計2026達到4百餘床。

北市議會警衛委員會14日至廣慈衛福園區長照及日照考察，針對蔣萬安提出的長照三箭政策，其中一項就是6個月內增500床長照床，蕭勝煌表示，醫院為因應緊急狀況做適時調配，占床率要在8成以下，另考慮到屬性不同，婦產科、小兒科病床都要分開，聯醫以急性病床為主，若被拿來當長照床，恐壓縮到市民的就醫權，長照500床是理想，聯醫會持續布建，預計2026年達到4百餘床。

國民黨台北市議員楊植斗表示，廣慈目前新增93床，按照目前進度市長目標指日可待，但目前護理師及照護員人力，實際只能收治30床左右實在可惜，除了硬體設備之外，人才部分應該積極提出政策，雖然現有加薪及績效獎金但遠遠不夠，因應未來產業所需，可在轄內台北市立大學設立護理系，簽訂公費約培育醫護人才，讓北市長者獲得更完善的照顧。

衛生局長陳彥元表示，市長2、3年前提出的政見，沒辦法預期到未來護理人力出現這樣的缺口，布建長照床有一定極限，聯醫是急性照護系統，未來會把重心放在非聯醫系統為主，廣慈受制於人的關係無法立即到位，人員部分都還在努力中，照護及福利會持續提升。