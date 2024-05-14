《盤後解析》台積電率台股甩尾創高 520前選股有祕訣

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台積電(2330)再寫825元收盤天價，台股碎步攻克20900關，二萬一在望。台股今日盤初在台積電疲態顯露下，一度震盪翻黑，不過航海王爆量續攻，加上輔信(2405)、藍天(2362)、華碩(2357)、神達(3706)、廣達(2382)等AI概念股攜手轉強，10:00過後多頭漸穩並開始緩步爬升，近午，台積電翻紅並收825元歷史新高，助攻集中市場收高在20985.85點，漲128.14點，總成交值放大至4692.58億元；櫃買市場收247.95點，漲0.83點，總成交值917.09億元。

資深分析師簡伯儀指出，台股今日持續走強，電子股表現強勢，其中又以AI概念股最為突出，推升指數再創波段新高。預期在520前，類股將持續輪動，操作上，不妨考慮有題材面、Q2展望佳的個股，預期將會持續偏多。

盤面上，權值大軍今日士氣旺盛，台積電開低收高在825元，再寫新天價；鴻海(2317)挾12.3萬餘張大量，收高1.47%、為172元，亦創新高；聯發科(2454)放量續漲3.59%、報1155元；股后世芯-KY(3661)飆升7.54%、收2710元，一度號召15千金歸隊；所羅門(2359)爆量強彈，股價收漲停114.5元，飛過5日線。貨櫃三雄今日人氣鼎沸，盤初雖攜手陽帆疾駛，但午盤過後，除長榮(2603)多頭約12:30開始減速外，更大力調節萬海(2615)，終場長榮漲幅縮減至4.62%、報215元，萬海則落水翻黑收低在68.4元、成交量爆衝至30萬餘張；而盤中一度漲停的陽明(2609)則在短暫下行後，臨收又獲拉抬，終場噴48.3萬餘張大量、股價收高7.06%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，AI晶片需求持續強勁，晶圓龍頭大廠4月營收月增幅達20.9%，年增幅高達近6成至59.6%，在財測方面，儘管面臨第二季手機淡季與PC需求未見起色，然而在AI晶片需求持續熱絡的帶動下，預期季營收增幅仍可較第一季提升6%，其年增幅則可達到近3成至27%，近日電子股帶領台股多頭氣勢。

廖炳焜指出，眼見電子、金融、傳產龍頭股紛紛表態創新高，技術面維持多頭不變，本週市場重點將聚焦於大盤指數是否挑戰21,000點大關，而外資態度與回補力道強弱將為關鍵因子之一，然由於近期權值股等吸金，且資金湧入傳產、金融等高股息類股排擠下，中小型科技股相較之下走勢較為疲弱。