台股進逼21,000點 520行情聚焦「它」

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台積電拉尾盤 三大法人買超284.05億元

台股今（14）開在20,835.95點，類股百花齊放，推升指數最高衝上20,994.53點，寫下盤中歷史新高，其中航運、AI概念股氣勢強勁，指標股華碩攻上漲停板，加上尾盤權王台積電翻紅助攻，台股收盤20,985.85點，成交值爲4,692.58億元。

三大法人今日同步買超，合計買超284.05億元。其中，外資買超219.21億元、投信買超43.87億元、自營商（自行買賣+避險部分）買超20.9595億元。

法人表示，華碩法說會之後上演慶祝行情，成功扭轉了電子股在最近財報季的頹勢，隨著財報季將結束，電子股將開始動手搶奪資金，COMPUTEX概念已迫不及待，加上距離520越來越近，軍工股也開始加溫。

在投資策略，法人表示，建議選股不選市，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。而台股在類股輪動下緩步盤堅，指數站穩所有均線之上，技術面呈現多頭趨勢不變，指數有機會再創高。

（數位編輯）

台股收20,985點續創新高 21,000點大關已近在咫尺

市場對520行情由觀望轉為樂觀，台股中場後買盤積極進場，推升指數終場上漲128.14點，收在20.985.85點，連續兩天創下歷史新高，21,000點大關已近在咫尺，成交值新台幣4.692.58億元。

市場等待美國即將公布的通膨數據，今天早盤台積電股價反映ADR於盤下整理；午盤後買盤再度進場，股價終場以最高價825元作收，上漲6元，距離歷史高點826元只差一步之遙。鴻海今天下午將舉行法人說明會，股價終場上漲2.5元，收在172元。

華碩昨天舉行法說會，看好AI PC將引爆電腦換機潮，影響程度媲美網際網路（Internet）浪潮，AI效應從雲端擴散到電腦、手機等終端裝置。華碩今盤中股價一度亮燈漲停，衝上512元；宏碁、廣達、仁寶、英業達、聯發科今天股價漲幅皆超過2％。

法人認為，520即將來臨，統計2010年以來，歷任總統就職後60天，台股上漲機率達64％，其中漲幅最高是2016年和2020年，漲幅分別達17.31％與12.04％。法人表示，市場對於今年520行情抱持樂觀，已經提前開始卡位布局。

第一金投顧董事長陳奕光觀察，台股連創新高，他認為這波行情還沒結束，520行情開始發動，台股先前從20883點跌到19291點，大跌1592點，但現在已經回彈重創新高，就一般技術面定義來看，反彈超過0.8，台股已經不只是反彈，而是變成回升。

（中央社）

台積電率台股甩尾創高 520前選股有祕訣

台積電（2330）再寫825元收盤天價，台股碎步攻克20900關，二萬一在望。台股今日盤初在台積電疲態顯露下，一度震盪翻黑，不過航海王爆量續攻，加上輔信（2405）、藍天（2362）、華碩（2357）、神達（3706）、廣達（2382）等AI概念股攜手轉強，10：00過後多頭漸穩並開始緩步爬升，近午，台積電翻紅並收825元歷史新高，助攻集中市場收高在20985.85點，漲128.14點，總成交值放大至4692.58億元；櫃買市場收247.95點，漲0.83點，總成交值917.09億元。

資深分析師簡伯儀指出，台股今日持續走強，電子股表現強勢，其中又以AI概念股最為突出，推升指數再創波段新高。預期在520前，類股將持續輪動，操作上，不妨考慮有題材面、Q2展望佳的個股，預期將會持續偏多。

盤面上，權值大軍今日士氣旺盛，台積電開低收高在825元，再寫新天價；鴻海（2317）挾12.3萬餘張大量，收高1.47％、為172元，亦創新高；聯發科（2454）放量續漲3.59％、報1155元；股后世芯-KY（3661）飆升7.54％、收2710元，一度號召15千金歸隊；所羅門（2359）爆量強彈，股價收漲停114.5元，飛過5日線。貨櫃三雄今日人氣鼎沸，盤初雖攜手陽帆疾駛，但午盤過後，除長榮（2603）多頭約12：30開始減速外，更大力調節萬海（2615），終場長榮漲幅縮減至4.62％、報215元，萬海則落水翻黑收低在68.4元、成交量爆衝至30萬餘張；而盤中一度漲停的陽明（2609）則在短暫下行後，臨收又獲拉抬，終場噴48.3萬餘張大量、股價收高7.06％。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，AI晶片需求持續強勁，晶圓龍頭大廠4月營收月增幅達20.9％，年增幅高達近6成至59.6％，在財測方面，儘管面臨第二季手機淡季與PC需求未見起色，然而在AI晶片需求持續熱絡的帶動下，預期季營收增幅仍可較第一季提升6％，其年增幅則可達到近3成至27％，近日電子股帶領台股多頭氣勢。

廖炳焜指出，眼見電子、金融、傳產龍頭股紛紛表態創新高，技術面維持多頭不變，本週市場重點將聚焦於大盤指數是否挑戰21,000點大關，而外資態度與回補力道強弱將為關鍵因子之一，然由於近期權值股等吸金，且資金湧入傳產、金融等高股息類股排擠下，中小型科技股相較之下走勢較為疲弱。

（時報資訊）