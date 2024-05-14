美速食夯店Popeyes插旗北車商圈 正式開幕日再請吃炸雞

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全球已開設超過4300間餐廳的連鎖速食潮牌「Popeyes」，近期宣布來台展現後，動向受到粉絲關注，今（14日）正式宣布插旗台灣北車商圈，地點就選在台北市中正區許昌街上，開幕日訂於本月30日，並放送開幕首3日優惠。

Popeyes明星商品「爽脆炸雞」保留正統路易斯安那肯瓊風味，再結合花式脆皮廣受好評；「布里歐雞腿堡」以鬆脆鮮嫩的雞腿排結合法式布里歐麵包，獲得流行天后碧昂絲等多位名人熱愛；該牌在台灣開設的首間餐廳不只完美復刻美國正統路易斯安那州美味，就連店內風格都以路易斯安那藝術與文化元素，打造獨一無二的撞色空間。品牌也表示，會針對台灣人在口味與服務作調整，年底前要開5家店。

Popeyes全台首店亦推開幕狂歡首3日優惠，包括前50名只要消費，就請吃免費炸雞，前20名再加贈Popeyes特製的潮流手機掛繩組；另外，加入Popeyes LINE官方帳號，購買個人或多人套餐，贈每日限量500份的必吃副食；最後，LINE好友綁定會員再享「香炸布朗尼」小點兌換券。 Popeyes®全台首店資訊： 餐廳地址：台北市中正區許昌街30號1樓 營業時間：10：00-22：00 (開幕當天11：00開始營業) 開幕日期：5／30 (四)