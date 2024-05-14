環球「漢堡排嘉」現人潮再推限量好料 京站3天抽免錢用餐

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百貨林立的時代，業者為強打自家特色，引進人氣店累積高聲量，餐飲向來是強項的Global Mall，其新北中和店的日本漢堡排名店「漢堡排嘉」上週開幕後，至今仍大排長龍，20日起也將再開賣和牛漢堡排；京站則宣布，5月每個星期二至指定主題餐廳用餐，並在京站買單小組到達前投入您的名片，就有機會讓京站替你全桌買單，增強顧客到訪的興致。

有日本漢堡排天花板之譽的「漢堡排嘉」，為創辦人安川嘉紀主廚從1992年開始在日本北海道經營炭火燒肉專門店，並陸續開設超過10家以上，接著更於2021年起在東京原宿神宮前開設第一間炭火漢堡排專門店，一開幕即成為高人氣日本在地排隊名店，每日限定300份炭火漢堡排晚上18：00前即銷售一空，隔年隨即在表參道再開設第二間，並在2024年1月份開設海外韓國首爾店，而台灣首店則於5月11日在Global Mall新北中和登場，現場座席共計25席次，每日接待客人最多為300位，開幕日當天更有喜愛嘗鮮的20多歲民眾凌晨4點與朋友相約來搶頭香。

儘管這兩天是上班日，依舊有大批人潮排隊，大家都搶著品嚐由職人親手烹調的漢堡排，標榜入口前表皮脆口、入口後軟嫩多汁又Q彈的，配上日本製造羽釜鍋烹煮的日本精米，米粒結實，和漢堡肉汁結合後的適度黏性，讓人忍不住一口接一口，另點每份漢堡排套餐，還可取用「大武山牧場」AA級可生食級雞蛋乙顆。

Global Mall「漢堡排嘉」帶來多種經典套餐，包括「國產牛漢堡排定食」推薦價450元，包括一般漢堡排3個，喜愛牛舌的則不能錯過「牛舌漢堡排定食」推薦價520元，包括牛舌漢堡排2個＋一般漢堡排1個，較一般漢堡排多了牛舌的Q脆；以及視覺、味覺都享受的「特選牛舌排定食」推薦價650元，包括厚切牛舌排1個＋一般漢堡排2個，使用炭火燒烤、每日限量的厚牛舌排，充滿香氣及Q彈十足的美味口感，大享舌尖全新體驗。同時，5月20日起還將開賣「WAGYU和牛漢堡排定食」推薦價560元，包括WAGYU和牛漢堡排2個。

京站今年夏天則與打貓酒廠合作推出「仲夏微醺探索家」特別企劃，14日至31日，Q卡友追蹤打貓酒廠粉絲專頁並於仲夏微醺陳列拍照打卡上傳至個人FB／IG，標註@hitcatbrewing及hashtag＃京站、印度精釀，即可兌換小型精釀酒廠Great State Aleworks推出椰子樹下精釀啤酒乙瓶(限量300瓶)，一同品味麥芽甘甜氣息伴隨玉米感的穀物甜味，細微而獨特的烘烤椰子香氣啤酒。

另外，在5月的每個星期二，5／14(二)、5／21(二)、5／28(二) 19：00-20：00，至指定主題餐廳用餐，並在京站買單小組到達前投入您的名片，有機會享受全桌免單，指定餐廳包含：杏子日式豬排、一鷺Express日式燒物專門店、CRYSTALSPOON晶湯匙泰式主題餐廳、海底撈、金色三麥、合點壽司、糀日和、真珠、開飯、京都勝牛、大戶屋。飲酒過量有害健康。